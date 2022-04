(Paris) L’organisation du Championnat du monde masculin 2023 de hockey a été retirée à la Russie, en raison du conflit en Ukraine, a annoncé mardi la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF).

Agence France-Presse

« En se souciant de la sécurité et du bien-être de tous les joueurs, officiels, médias et supporters, l’IIHF a décidé de retirer l’organisation du Mondial-2023 à la Russie », a expliqué dans un communiqué l’instance basée à Zurich, en Suisse.

Pour la même raison, la fédération internationale avait retiré à la Russie début avril l’organisation du Mondial-2023 juniors, qui devait se jouer à Omsk et Novosibirsk.

« Bien entendu, cette décision n’est pas juste, même s’il y avait un espoir que la direction de l’IIHF soit plus mature et commence à réfléchir dans l’intérêt du sport. Il est vraiment dommage que le nouveau président de l’organisation, Luc Tardif, commence par tuer le hockey » a regretté Valeri Kamensky, membre du comité de direction de la Fédération russe de hockey, auprès de l’agence de presse Ria Novosti. « Nous n’avons pas le droit de nous rendre et nous ne prévoyons pas de le faire ».

L’IIHF avait attribué le Mondial-2023 masculin à la Russie en 2018, et la compétition devait se dérouler du 5 au 21 mai 2023 à Saint-Pétersbourg. La Russie est suspendue par la fédération internationale à la suite de l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe le 24 février.

Le nouveau pays hôte sera annoncé lors du congrès annuel de l’IIHF à Tampere en Finlande au cours de la dernière semaine du Mondial-2022 (13-29 mai).