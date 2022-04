(Las Vegas) Jack Eichel a posé ses valises à Las Vegas dans l’espoir de retourner sur la patinoire et de participer aux séries éliminatoires de la LNH.

W.G. Ramirez Associated Press

Eichel n’est toujours pas parvenu à prendre part à la grande danse printanière depuis le début de sa carrière de sept saisons dans le circuit Bettman, mais les Golden Knights pourraient toujours mathématiquement y parvenir à l’aube de la dernière semaine du calendrier régulier.

Ceci étant dit, Eichel n’aurait probablement jamais passé aussi près si les Golden Knights n’avaient pas conclu une transaction avec les Sabres de Buffalo en novembre.

Trois mois après être devenu le premier joueur de la LNH à subir une chirurgie de remplacement discal et 11 mois après son dernier match, Eichel a de nouveau été en mesure de démontrer l’ampleur de son talent en récoltant 21 points (12 buts, neuf mentions d’aide) en 31 rencontres. Il se classe d’ailleurs au troisième rang des marqueurs de son équipe.

Le retour d’Eichel lui a aussi permis d’être le candidat des Golden Knights pour l’obtention du trophée Bill-Masterton, qui est remis annuellement au joueur « ayant démontré le plus de qualité de persévérance et d’esprit d’équipe ».

« Ç’a été rapide ; trois mois après l’opération j’étais déjà de retour au jeu, a dit Eichel. Cependant, lorsqu’on subit une chirurgie de cette envergure, je crois que ça prend plus que quelques mois pour récupérer, pour redevenir la personne qu’on était auparavant. »

Ce point de vue pourrait aussi être partagé par ses nouveaux coéquipiers, Mark Stone et Max Pacioretty, qui se sont absentés pendant de longues périodes. En fait, les blessures ont décimé les Golden Knights cette saison, et maintenant ils doivent remporter leurs trois derniers matchs, et obtenir un petit coup de pouce de leurs rivaux, les Stars de Dallas, les Predators de Nashville et les Kings de Los Angeles.

Outre sa dispute très médiatisée avec l’organisation des Sabres au sujet d’une intervention chirurgicale au cou, Eichel était prêt à tourner la page sur son séjour avec une équipe qui n’a pas participé aux séries éliminatoires depuis la saison 2010-11. Et la perspective qu’il puisse maintenant rater les séries éliminatoires avec les Golden Knights pourrait porter ombrage à son plus grand accomplissement — effectuer son retour au jeu avec succès avec une prothèse insérée dans son cou.

« Chaque année, l’objectif est de gagner la coupe Stanley, a dit Eichel. Tu ne peux gagner la coupe Stanley si tu ne participes pas aux séries éliminatoires. Quand je suis arrivé ici, il n’y avait pas d’autre objectif que de gagner la coupe Stanley. Et c’est encore notre objectif. Évidemment, nous sommes conscients de la situation actuelle, de notre place au classement.

« Nous aurions préféré ne pas devoir nous battre pour notre survie, parce que nous croyons que nous avons une équipe qui peut remporter la coupe Stanley chaque année. Mais si je prends un peu de recul et que je me souviens d’où j’étais au même moment il y a un an, alors je crois qu’il y a beaucoup de bonnes choses à tirer de ce séjour (à Las Vegas). J’ai vécu beaucoup de choses depuis l’an dernier », a-t-il conclu.