Carey Price ne sera pas en uniforme ce dimanche soir face aux Bruins de Boston et ne voyagera pas avec l’équipe pour la rencontre de mercredi à New York. « Peut-être » disputera-t-il l’ultime duel de la saison, vendredi, à domicile.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Pour le remplacer, le Canadien a rappelé d’urgence le gardien Cayden Primeau.

Price a raté pratiquement toute la saison après s’être prêté à une longue et pénible rééducation rendue nécessaire par une opération au genou. Il a renoué avec l’action le vendredi 15 avril et a depuis obtenu quatre départs en huit jours. Il a accordé six buts à chacune de ses deux dernières sorties, jeudi et samedi.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Le gardien Cayden Primeau

L’entraîneur-chef Martin St-Louis a souligné que l’équipe souhaitait lui accorder du « repos ». « Il a joué beaucoup de matchs pour un gars qui n’avait pas joué » de la saison, a-t-il ajouté.

Interrogé à savoir si Price avait vu une régression dans l’état de son genou, St-Louis a répondu qu’il lui faudrait « parler au personnel médical » pour en savoir davantage. « On espère qu’il sera prêt vendredi. »

Relancé à savoir s’il était inquiet de l’état de son gardien, il a succinctement répondu : « Pas vraiment. C’est une question de lui donner du repos. »

Carey Price a subi une opération au genou en juillet dernier. Le calendrier initialement établi pour sa rééducation prévoyait un retour potentiel dès le début de la saison, en octobre. Or, il a été admis au programme d’aide des joueurs de la LNH en raison d’un abus de substances, et il a ensuite été victime de deux régressions dans la guérison de son genou.

En son absence, c’est Samuel Montembeault qui affrontera les Bruins, dimanche soir. L’attaquant Laurent Dauphin et le défenseur William Lagesson seront ajoutés à la formation, tandis que Michael Pezzetta et Chris Wideman seront laissés de côté.

Hommage

Aussi importante cette nouvelle soit-elle pour le Canadien et pour l’avenir de son joueur de concession, elle n’éclipsera pas l’hommage qu’a préparé l’organisation à la mémoire de Guy Lafleur, mort vendredi à l’âge de 70 ans après un long combat contre le cancer.

L’affrontement contre les Bruins tombe à point nommé, vu la grande rivalité qui perdure entre les deux clubs depuis littéralement un siècle.

On assistera notamment à une longue cérémonie d’avant-match, censée débuter dès 18 h 50. L’évènement sera diffusé partout en Amérique du Nord.

Martin St-Louis, dont Lafleur était la grande idole de jeunesse, a estimé qu’il s’agirait d’une « soirée très importante pour l’organisation ». À ses yeux, ses joueurs ont joué avec émotion samedi malgré la défaite à Ottawa, et il s’attend « à encore plus ce soir ».

« Les jeunes joueurs comme les plus vieux, ils vont se souvenir de ce match-là, a-t-il ajouté. Tu joues beaucoup de matchs dans une carrière, mais il y en a qui restent gravés dans ta mémoire. Je pense que ce sera un de ces matchs-là. »

Il croit que les hommages rendus à Lafleur depuis deux jours, et encore davantage celui prévu dimanche soir, font « comprendre » à ses joueurs « ce que Guy signifiait pour le Canadien et pour le monde du hockey ».

« J’espère qu’ils rendront Guy et la province fiers », a-t-il conclu.