Evgeni Malkin a marqué deux buts et les Penguins de Pittsburgh ont écrasé les Red Wings de Detroit 7-2, samedi après-midi.

Kris Letang a amassé un but et deux aides pour les Penguins, qui ont signé une troisième victoire à leurs quatre dernières parties.

Sidney Crosby, Rickard Rakell et Chad Ruhwedel ont tous les trois conclu le match avec un but et une mention d’assistance. Danton Heinen a complété le pointage pour la troupe de Pittsburgh.

Casey DeSmith a suivi sa performance de 52 arrêts, réussie jeudi, en repoussant 23 des 25 rondelles dirigées vers lui pour les Penguins.

Jakub Vrana et Michael Rasmussen ont répliqué pour les Red Wings, qui ont encaissé un troisième revers consécutif.

Thomas Greiss a amorcé la rencontre pour les Red Wings et il a alloué cinq buts en 23 lancers. En relève, Alex Nedeljkovic a cédé deux fois en 15 tirs.

Abigail Snyder, Associated Press