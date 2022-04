Lisez les comptes rendus des matchs disputés vendredi dans la LNH.

Roslovic a inscrit un 20 e but au premier tiers, mais Brady Tkachuk a créé l’impasse avec un 29 e filet, au troisième vingt. Tkachuk mène les Sénateurs avec 61 points.

Au premier tour, Jack Roslovic et Drake Batherson ont raté leurs occasions. Au deuxième, Gustav Nyquist a été stoppé puis Stutzle a fait mouche d’un tir vif, après un habile trompe-l’œil en maniant le bâton.

Tim Stutzle a marqué en fusillade et les Sénateurs d’Ottawa ont battu les Blue Jackets de Columbus 2-1, vendredi.

Le Wild l’emporte 6-3 face au Kraken

PHOTO NICK WOSIKA, USA TODAY SPORTS Philipp Grubauer (31) et Nicolas Deslauriers (44)

Kirill Kaprizov et Kevin Fiala ont établi des records d’équipe dans une victoire facile de 6-3 du Wild du Minnesota aux dépens du Kraken de Seattle, vendredi soir.

Grâce à sa récolte d’un but et trois assistances, Kaprizov est devenu le premier joueur de l’histoire du Wild à atteindre le plateau des 100 points en une saison.

Fiala a quant à lui participé à cinq buts des siens, une première dans l’histoire de la formation du Minnesota.

Joel Eriksson Ek a obtenu deux buts et une mention d’aide alors que Mats Zuccarello, Ryan Hartman et Nicolas Deslauriers ont aussi fait bouger les cordages à une reprise pour le Wild, qui a aussi établi un sommet pour les victoires (50) et les points (107) en une saison.

Marc-André Fleury a surmonté une gaffe en début de match et il a stoppé 25 lancers. Il présente un dossier de 7-1-0 depuis qu’il a été acquis des Blackhawks de Chicago à la date limite des échanges.

Matthew Beniers, Daniel Sprong et Yanni Gourde ont assuré la réplique pour le Kraken, qui a vu sa série de trois victoires prendre fin. Philipp Grubauer a repoussé 29 rondelles.

Beniers est devenu le premier joueur recrue de la LNH à amorcer sa carrière avec au moins un point dans cinq matchs de suite depuis le défenseur des Devils du New Jersey Ty Smith, du 14 au 24 janvier 2021.

Mike Cook, Associated Press