Mike a été analyste à l’émission de fin de soirée Au-dessus de la mêlée à la fin des années 2000 à Radio-Canada, pour laquelle je travaillais. J’ai cette photo de quatre membres des Islanders [ci-dessus], que je laisse toujours à mon bureau. Je demande à Mike de me la signer et je lui montre mon crayon Sharpie noir. Il refuse, prétextant vouloir consulter ses notes pour être prêt pour l’émission qui débute dans une heure. Je n’insiste pas. Plus tard, il s’amuse sur notre plateau, qui était une réplique d’un gymnase avec tout ce que ça comporte, dont un but, des bâtons et des balles. Il ne ratait jamais les coins supérieurs droit et gauche. Je me suis dit : belle préparation, mais bon. Le lendemain soir, en regardant les sujets de la soirée, il me demande la photo. Je la lui remets et il la signe avec un Sharpie argent qu’il avait apporté avec lui en me disant qu’ils avaient tous des vestons foncés et que l’argent était meilleur pour la signature. Tout ça avec un clin d’œil et un sourire dont lui seul avait le secret. De la grande classe, monsieur Bossy, merci.