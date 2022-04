Marc-André Fleury a moins de matchs devant lui qu’il en a derrière. Mais tenez-vous-le pour dit : ce n’est pas en 2022 qu’il accrochera ses jambières.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

« J’aimerais jouer au moins une autre saison. J’ai décidé ça dernièrement », a confié le gardien de 37 ans après l’entraînement optionnel du Wild de Minnesota, au Centre Bell, mardi matin.

Avec 935 matchs au compteur, Fleury se situe au septième rang des gardiens qui ont disputé le plus de rencontres dans l’histoire de la Ligue nationale.

« J’aime encore jouer, j’ai encore du plaisir, le corps tient encore… La majorité du temps, a-t-il ajouté, en riant. Mais oui, une autre saison et on verra après. »

Les douze derniers mois ont été pour le moins particuliers pour le Sorelois. Les Golden Knights de Vegas ont décidé de l’échanger aux Blackhawks de Chicago en juillet passé, après qu’il eût remporté le trophée Vézina quelques semaines plus tôt. Fleury avait alors pris un temps de réflexion avant de finalement accepter de se rapporter aux Hawks.

Après avoir disputé 45 matchs avec la troupe de Derek King, il a été échangé au Wild du Minnesota à la date limite des transactions, il y a un mois. Il est ainsi passé d’une équipe de fond de classement à une aspirante à la Coupe Stanley, qui vient d’ailleurs tout juste de sécuriser sa place en séries éliminatoires.

« Déjà un mois !, a-t-il d’abord lancé avec le sourire qu’on lui connaît. Le temps passe vite. Les derniers jours avant la date limite, c’était un peu stressant. Je savais qu’il y avait des possibilités que je puisse être échangé. Quand j’ai eu l’appel le matin pour confirmer que j’allais à Minnesota, c’était un peu excitant, un peu stressant. Mais tout a bien été, l’arrivée a été facile pour moi. »

« On dit toujours qu’il n’arrive rien pour rien, a-t-il poursuivi. Pour moi, ç’a été une très belle expérience à Chicago. C’est sûr que j’aurais aimé mieux faire, être en séries avec eux et les avoir aidés un peu plus. Mais je suis heureux d’où je me trouve en ce moment. »

Avec le Wild, Fleury aura une chance de soulever une quatrième Coupe Stanley en carrière. Il partage le filet en alternance avec un autre vétéran, Cam Talbot. Jusqu’à maintenant, il a disputé 7 matchs (6-1-0). C’est cependant Talbot qui sera devant le filet mardi soir.

« C’est le fun de faire partie d’une bonne équipe avec une bonne gang de gars, a-t-il fait valoir. Cam est une super bonne personne, c’est un bon gardien, on s’entend bien ensemble. Ça rend les choses plus simples. Je pense qu’ensemble, les deux, on devrait jouer [en séries]. On va faire notre possible pour aider cette équipe-là. »