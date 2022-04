Le Canadien

Carey Price contre le temps

Il y a quelque chose de fascinant dans la tête des athlètes de haut niveau. Quand Wayne Gretzky a annoncé sa retraite, il disait ressentir « de la fatigue physique et mentale » comme il n’en avait jamais ressenti auparavant. Ça ne l’avait pas empêché de mener les Rangers de New York à sa dernière saison avec 62 points, et ce, même s’il avait raté 12 matchs !