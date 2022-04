Le numéro 9 de Maurice Richard et le 16 de son joueur de centre Elmer Lach sont installés, bien en vue, au plafond du Centre Bell après avoir été retirés par l’organisation du Canadien de Montréal. L’auteur et historien lévisien Vincent Couture ne comprend cependant toujours pas qu’on n’y retrouve pas aussi le 6 de leur ailier gauche de la célèbre « Punch Line », Hector « Toe » Blake.

IAN BUSSIÈRES Le Soleil

Couture sait de quoi il parle puisquMil vient de signer avec Léandre Normand le livre Hector « Toe » Blake, l’ours au cœur tendre qui est paru mercredi aux Éditions de l’Homme. Il s’agit du premier bouquin en français consacré au célèbre attaquant et entraîneur du Bleu-Blanc-Rouge et le second après Toe Blake : Winnipeg is Everything que Paul Logothetis a fait paraître il y a deux ans.