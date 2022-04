Comme l’audience de Michael Pezzetta se fera au téléphone, et non pas en personne, sa suspension ne peut pas dépasser les cinq matchs, si suspension il y a.

Le Département de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale a annoncé dimanche qu’il révisera une mise en échec portée par Michael Pezzetta, samedi.

Guillaume Lefrançois La Presse

Il est indiqué que cette audience aura lieu lundi. Comme elle se fera au téléphone, et non pas en personne, sa suspension ne peut pas dépasser les cinq matchs, si suspension il y a.

Dans les dernières minutes de la défaite de 8-4 du Canadien aux mains des Capitals de Washington, Pezzetta a en effet servi une mise en échec à la tête de l’attaquant T. J. Oshie. Sur le coup, les officiels lui ont décerné une pénalité mineure pour coup illégal à la tête.

Oshie n’a pas été blessé. Il est resté sur la patinoire pour le début de l’avantage numérique subséquent et a inscrit le huitième et dernier but des siens sur cette présence.

Pezzetta en est à une première saison dans la LNH. Il n’y a jamais été suspendu ou mis à l’amende.

En 47 matchs, l’Ontarien aux longs cheveux totalise huit points, dont cinq buts.