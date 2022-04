(Montréal) Il était normal de s’attendre à un miracle en ce Vendredi saint au Centre Bell, mais en lieu et place, on a eu droit à une performance peut-être pas si miraculeuse de la part du CH.

Pourtant, la table était mise.

Devant le filet du Canadien, il y avait Carey Price, ce gardien jadis auréolé, parfois capable de transformer l’eau en vin ou le Gatorade en nectar de la victoire, c’est selon.

Price n’avait pas joué depuis juillet dernier, lors de la grande finale, et il n’a pas eu à faire grand-chose en cette grand-messe du vendredi soir ; après 20 minutes, les Islanders n’avaient que huit tirs au but, et après 60, ils en avaient un total de seulement 20.

Mais la marque finale fut celle-ci : New York 3, Canadien 0.

Vous avez noté le dernier chiffre ? Oui, c’est bien un zéro comme dans Ouellet, et ça, c’est une réalité qui résume très bien la carrière de Carey Price chez le CH. Souvent, trop souvent, ses coéquipiers sont incapables de lui fournir un support offensif adéquat. Ce qui donne ça.

Ce n’est rien de neuf, et c’est ce qui est arrivé vendredi soir au Centre Bell, avec nos hommages au gardien des visiteurs Ilya Sorokin, qui a tout de même volé quelques buts aux palettes locales lors de cette soirée, et souvent de manière spectaculaire, avec 44 arrêts.

Ensuite, quand Carey Price s’est présenté devant les médias en fin de soirée, on a vu un homme soulagé.

« Je suis arrivé dans ce match en étant tout à fait prêt, a-t-il expliqué. J’essayais de faire des lectures de jeu, comme je le fais d’habitude. Après une telle absence, c’était peut-être idéal que de ne pas être bombardé de tirs, et je dirais qu’on méritait un meilleur sort. »

Price est un gentil garçon et il ne le dira pas, mais il est habitué à ce genre de match, où sa marge d’erreur est très mince, et parfois même inexistante. C’est son chemin de croix, et on en profite pour rappeler cette délicate réalité : au hockey, on ne gagne pas si on ne marque pas.

Bien sûr que les statistiques de ce grand retour ne lui sont pas si favorables – il a accordé deux buts sur seulement 19 lancers –, mais il faut rappeler que le premier but, celui de Parisé, est survenu à la suite… d’un trois contre zéro ! Le deuxième but, celui de Dobson, est survenu à la suite d’un tir parfait.

« Ce fut une très bonne journée dans l’ensemble, a ajouté le gardien vedette. Je me sentais bien, bien préparé, et ce fut pour moi un autre match comme d’habitude. Je me sentais prêt, mentalement et physiquement, ma préparation a été très bonne.

« Il y a peut-être quelques lectures de jeu que j’ai mal effectuées, entre autres quand les Islanders étaient en échec-avant. Il faut dire qu’on n’a pas souvent eu l’occasion de tenir plusieurs entraînements d’équipe au cours des derniers jours. Mais ce fut très plaisant et aussi très émotif, la réaction des partisans m’a fait chaud au cœur. »

Martin St-Louis a plus tard ajouté qu’il n’y a pas de « plan » avec Carey Price d’ici à la fin de la saison. Il ne reste plus que sept rencontres au calendrier du Canadien, et si on a bien compris, c’est en gros le gardien lui-même qui va décider de son emploi du temps… sauf pour samedi soir, alors qu’il devrait rester sur le tabouret du réserviste, si on a bien compris.

« Est-ce qu’on est une équipe différente avec un Carey en santé ? Oui, a répondu Martin St-Louis. Il va faire ce qu’il sait très bien faire… mais les gars devant lui doivent jouer aussi. On devra être plus constants. »

Cela est très vrai, sans quoi le futur de Carey Price ressemblera aussi à son passé, c’est-à-dire bien des matchs où ses coéquipiers ne savent pas la mettre dedans. Mais peu importe. En ce Vendredi saint, Carey Price s’est levé, il a confirmé son grand retour, et pour le Canadien, Montréal, et la province au grand complet, c’est source d’espoir en vue de la prochaine saison.

« J’ai eu des papillons dans l’estomac en le voyant arriver, a ajouté Paul Byron. Je suis tellement content pour lui, ça nous a donné de l’énergie et de l’émotion, ce fut incroyable. L’idée avec lui, c’est de pouvoir conclure la saison en force… pour mieux bâtir la prochaine. »

En hausse

Joel Armia

Si le gros attaquant pouvait jouer avec cette hargne plus souvent, il pourrait devenir un joueur important pour cette équipe.

En baisse

Corey Schueneman

Le défenseur a commis la gaffe qui a mené à un trois contre zéro, et au premier but des visiteurs. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas.

Le chiffre

7

Le nombre de blanchissages pour Ilya Sorokin cette saison. Cela égale une marque d’équipe, en compagnie de Chico Resch (1975-76) et Semyon Varlamov (2020-21).