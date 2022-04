Zetterlund et Bahl marquent leur premier but

(Glendale) Fabian Zetterlund et Kevin Bahl ont inscrit leur premier but en carrière dans la LNH et les Devils du New Jersey ont défait les Coyotes de l’Arizona 6-2, mardi.

Associated Press

Tomas Tatar et Jesper Boqvist ont tous deux fait mouche en l’espace de 22 secondes pour donner les devants 4-2 aux Devils.

Yegor Sharangovich a marqué deux fois dans les cinq dernières minutes de jeu, en plus d’avoir auparavant récolté une mention d’assistance, pour les Devils, qui ont remporté leurs deux dernières rencontres.

Nico Hischier a obtenu trois aides et Nico Daws a repoussé 19 tirs.

Nick Schmaltz et Travis Boyd ont marqué pour les Coyotes, qui ont perdu leurs quatre dernières parties. Karel Vejmelka a stoppé 32 tirs dans la défaite.