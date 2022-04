Lisez les comptes rendus des matchs disputés vendredi dans la LNH.

Les Panthers viennent de l’arrière pour battre les Sabres 4-3

Sam Bennett a fait scintiller la lumière rouge avec 37,3 secondes à faire et a permis aux Panthers de la Floride de se sauver avec une victoire de 4-3 contre les Sabres de Buffalo, vendredi.

Sam Reinhart et Claude Giroux ont chacun récolté un but et une aide pour les Panthers, qui tiraient de l’arrière 3-1 à mi-chemin dans la rencontre.

Patric Hornqvist a aussi fait mouche pour les Panthers et Sergei Bobrovsky a réalisé 19 arrêts.

Jeff Skinner — avec son 30e de la saison —, Mark Pysyk et Victor Olofsson ont touché la cible pour les Sabres.

Dustin Tokarski a stoppé 39 tirs dans la défaite.

Plus tôt dans la journée, les Sabres ont signé le défenseur Owen Power, premier choix au total de l’encan 2021 de la LNH, a un contrat de trois ans.

Associated Press