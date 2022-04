(Vancouver) Les Canucks de Vancouver ont offert un contrat de deux ans au gardien Spencer Martin.

La Presse Canadienne

Ce contrat à sens unique suggère que Martin se veut un solide candidat pour agir comme substitut au partant Thatcher Demko la saison prochaine.

Martin, âgé de 26 ans, a disputé trois matchs avec les Canucks plus tôt cette saison, compilant un dossier de 1-0-2, une moyenne de buts alloués de 1,59 et un taux d’arrêts de ,958.

Il a repoussé 33 tirs lors d’une victoire de 4-1 contre les Jets de Winnipeg, le 27 janvier, pour signer sa première victoire en carrière dans la LNH.

Le gardien a disputé six matchs en carrière dans la LNH entre Vancouver et l’Avalanche du Colorado (moyenne de buts alloués de 2,93 et un taux d’arrêts de ,916).

Martin a une fiche de 17-4-2, une moyenne de 2,39 et un taux d’arrêts de ,918 avec les Canucks d’Abbotsford de la Ligue américaine de hockey cette saison.

L’Avalanche a sélectionné l’Ontarien au troisième tour, le 63e au total, lors du repêchage 2013 de la LNH.

« Nous sommes satisfaits des succès que Spencer a connus cette saison, non seulement dans la Ligue américaine, mais aussi lors de son passage à Vancouver plus tôt cette année, a précisé le directeur général des Canucks, Patrik Allvin, dans un communiqué. Il a été très fiable à Abbotsford, contribuant grandement à assurer leur place en séries éliminatoires plus tôt ce mois-ci, et il a démontré sa capacité à briller sous la pression. »