Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

La Presse

Gain des Maple Leafs 4-3 face aux Stars Auston Matthews a brisé le record de but chez les Maple Leafs en inscrivant son 55e but de la saison en deuxième période puis a donné la victoire aux Maple Leafs de Toronto en prolongation avec son 56e aux dépens des Stars de Dallas 4-3, jeudi. Matthews a inscrit 49 buts à ses 49 dernières parties. Outre Matthews, Morgan Rielly et William Nylander ont fait mouche pour les Maple Leafs. Jack Campbell a stoppé 15 tirs dans la victoire. John Klingberg, Joe Pavelski et Tyler Seguin ont fait scintiller la lumière rouge pour les Stars. Scott Wedgewood a réalisé 37 arrêts. Les Maple Leafs retrouveront le Scotiabank Arena pour les trois prochaines rencontres. La première sera disputée contre le Canadien de Montréal. Associated Press

Les Flyers s’imposent avec trois buts au second vingt PHOTO RUSSELL LABOUNTY, USA TODAY SPORTS Travis Konecny Kevin Connauton, Owen Tippett et Noah Cates ont tous touché la cible en deuxième période pour les Flyers de Philadelphie pour permettre à ceux-ci de l’emporter 4-1 contre les Blue Jackets de Columbus, jeudi. Travis Konecny a aussi fait mouche en troisième période pour les Flyers, qui ont remporté un deuxième match de suite sur la route. Martin Jones a repoussé 26 tirs alors que Kevin Hayes a récolté deux aides. Eric Robinson a marqué l’unique but des Blue Jackets, qui ont perdu huit de leurs neuf dernières parties. Elvis Merzlikins a stoppé 27 tirs. Nicole Kraft, Associated Press

Les Rangers blanchissent les Penguins 3-0 PHOTO BRAD PENNER, USA TODAY SPORTS Igor Shesterkin a stoppé 30 tirs pour signer son quatrième jeu blanc de la saison. Frank Vatrano et Artemi Panarin ont marqué en deuxième période, Igor Shesterkin a stoppé 30 tirs pour signer son quatrième jeu blanc de la saison et les Rangers de New York ont battu les Penguins de Pittsburgh 3-0, jeudi. Dryden Hunt a complété le boulot dans un filet désert tandis que Mika Zibanejad a récolté deux aides pour les Rangers, qui ont amassé un point à sept de leurs huit dernières parties. Les Penguins ont rayé le nom de Sydney Crosby de la formation peu avant le début de la rencontre en raison d’un virus — qui n’est pas la COVID-19. C’est une troisième défaite pour les Penguins contre les Rangers en peu de temps. Les Penguins avaient baissé pavillon 5-1 le 25 mars puis 3-2 le 29 mars contre les Rangers. Tristan Jarry a réalisé 21 arrêts pour les Penguins, qui ont perdu quatre de leurs cinq dernières rencontres. Allan Kreda, Associated Press

Nashville comble un retard et bat Ottawa, 3-2 PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Nick Cousins (21), Juuse Saros (74) et Dante Fabbro (57) Roman Josi a obtenu un but et deux passes alors que les Predators de Nashville ont défait les Sénateurs d’Ottawa 3-2, jeudi. Tanner Jeannot a créé l’égalité à 7 : 48 au troisième tiers, puis Ryan Johansen a fait mouche 4 : 50 plus tard, en avantage numérique. Les arbitres ont révisé la séquence pour voir si Matt Duchene avait touché la rondelle plus haut que la limite, peu avant le but. Ils ont déterminé que non. Duchesne a été l’autre buteur des Predators, qui ont bénéficié de 28 arrêts de Juuse Saros. Mathieu Joseph et Josh Norris ont répliqué pour les Sénateurs, qui avaient gagné trois matchs de suite. Norris a récolté au moins un point dans sept matchs consécutifs. Anton Forsberg a bloqué 31 tirs. Ottawa va rejouer samedi soir, au Madison Square Garden. Darren Desaulniers, La Presse Canadienne

Les Hurricanes confirment leur présence en séries en défaisant les Sabres PHOTO JAMES GUILLORY, USA TODAY SPORTS Sebastian Aho Sebastian Aho et Jordan Staal ont chacun marqué deux fois et les Hurricanes de la Caroline ont effacé un retard de deux buts pour battre les Sabres de Buffalo 5-3 et ainsi confirmer leur présence en séries éliminatoires, jeudi. Les Hurricanes ont atteint le plateau des 100 points (46-17-8) seulement pour la deuxième fois dans l’histoire de l’équipe. Ils ont encore 11 parties à jouer au calendrier. Teuvo Teravainen a également marqué pour les Hurricanes. Andrei Svechnikov et Seth Jarvis ont récolté deux aides. Antti Raanta a arrêté 18 tirs dans la victoire. Tage Thompson, Alex Tuch et Victor Olofsson ont marqué pour les Sabres, qui ont perdu seulement pour la deuxième fois en temps réglementaire à leurs 11 dernières parties. L’ancienne gloire des Hurricanes, Jeff Skinner, a préparé les deux premiers buts des Sabres. Craig Anderson a réalisé 27 arrêts. Associated Press