(Newark, New Jersey) Avant d’analyser la soirée échevelée qui s’est conclue par une victoire de 7-4 du Canadien sur les Devils, faisons un détour par Philadelphie.

Guillaume Lefrançois La Presse

La semaine dernière, la fabuleuse séquence de 989 matchs de suite de Keith Yandle a pris fin. Pas parce que Yandle était blessé, mais parce que son entraîneur-chef a simplement décidé de le laisser de côté.

Plusieurs amateurs et observateurs ont été outrés par la décision de Mike Yeo. Tous comprennent que les Flyers, largués de la course aux séries, doivent développer leurs jeunes défenseurs. Mais comment justifier que Yandle était privé de la chance d’atteindre les 1000 matchs de suite, pendant que Nick Seeler, un joueur de 28 ans étiqueté septième défenseur, faisait partie de la formation ?

Or, dans sa chronique 32 Thoughts, le confrère Elliotte Friedman rappelait que des joueurs de soutien comme Seeler, qui vivotent à coup de contrats d’un an, s’attirent aussi la sympathie. S’ils passent les 15 derniers matchs de la saison dans les tribunes, quel sera leur pouvoir de négociation une fois l’été venu ?

Chris Wideman n’est pas le même type de défenseur que Seeler, mais il est la même position ingrate, en tant que joueur de 32 ans avec un contrat d’un an. Il a été laissé de côté même s’il venait d’amasser 11 points à ses 13 derniers matchs. Il n’a pas le physique d’un Craig Ludwig, ni les facultés défensives d’un Rod Langway, mais dans une brigade sans véritable défenseur offensif en raison de la panne de Jeff Petry, il a son utilité.

Photo Ed Mulholland, USA TODAY Sports Chris Wideman (20) festoie après avoir marqué en troisième période.

Jeudi, Martin St-Louis l’a donc réintégré à la formation, laissant de côté Jordan Harris, qui regardait ça depuis la passerelle de presse, possiblement située dans un autre code postal que la patinoire.

St-Louis laissait donc de côté Harris, un défenseur qui pourrait faire partie de l’avenir du CH, au profit de Wideman, un joueur qui oeuvrait dans la KHL l’an dernier.

« J’essaie de gérer les jeunes et les vétérans, le vestiaire, a expliqué St-Louis. Quand tu prends une décision, tu dois savoir ce que t’affectes. C’est un équilibre. »

Le bon coéquipier

Wideman a répondu avec une prestation d’un but et deux passes. Il n’a pas joué un match parfait. Des erreurs de lecture de jeu, par exemple, ont permis deux échappées aux Devils.

Mais au-delà des points, il s’est montré le nez pour défendre ses coéquipiers et s’en prendre à P. K. Subban, après que Joel Armia eut marqué pour donner une avance de 4-2 aux Montréalais.

« J’aime la mentalité de la meute de loups, a décrit Wideman. Notre groupe a du plaisir, peu importe la position au classement. On se défend les uns les autres. »

Et les bagarres, pour un gars de 180 lb ? « Je ne sais pas si c’est plaisant, mais ça fait partie du hockey. Si Nick [Suzuki] et Cole [Caufield] se font brasser, ils se feront brasser jusqu’à la fin de l’année. Il faut les défendre. Les équipes doivent savoir que si elles s’en prennent à nos joueurs, on sera là pour les défendre. »

« Toute l’année, il a été un bon coéquipier, a dit Jake Evans. Qu’il joue ou non, il garde le sourire, il fait des blagues. Même dans les derniers jours, il restait le même coéquipier, positif pour tout le monde. »

Photo Ed Mulholland, USA TODAY Sports Jake Evans (71) et Nico Daws (50)

Wideman, lui, vient de vivre une saison dans la KHL, une option qui n’en est désormais plus vraiment une pour des Nord-Américains, pour des raisons évidentes.

« Je suis tellement chanceux et choyé d’être ici, a lancé Wideman. L’an dernier, je payais pour mes bâtons ! Dès que t’es dans la formation, c’est spécial. »

Les deux matchs dans les gradins, c’était « une chance de recharger les piles. J’ai essayé de faire mon travail et aider l’équipe. »

Wideman l’a certainement fait, jeudi. Cela dit, le retour de Jeff Petry semble imminent, après que le vétéran eut passé une bonne demi-heure sur la patinoire jeudi matin. Ça compliquera davantage les décisions de St-Louis pour les 11 derniers matchs de la saison. Il sera intéressant de voir comment il s’y prendra pour trouver le fameux équilibre.

En hausse : Christian Dvorak

Photo François Roy, archives LA PRESSE Christian Dvorak

Soirée de trois points pour l’homme toujours en contrôle de ses émotions. Il a fait preuve d’une belle vitesse sur son but, et a obtenu une aide en gagnant une mise au jeu en zone offensive.

En baisse : Jesse Ylönen

Photo Bernard Brault, archives LA PRESSE Jesse Ylönen

Ça a été difficile pour le quatrième trio du CH en général, mais Ylönen a été particulièrement maladroit avec la rondelle. Il donnait du bon hockey depuis son rappel.

Le chiffre du match : +4

C’est le différentiel du défenseur Damon Severson dans ce match, un exploit en soi. Les Devils ont donc marqué leurs 4 buts pendant ses 20 minutes sur la patinoire, et ont accordé les 7 buts pendant les 40 autres minutes.

Ils ont dit

Tu peux gagner 2-1 et avoir plusieurs chances de marquer. Parfois, tu gagnes 7-4, mais tu donnes beaucoup de chances. Tu dois rester honnête en évaluant tes performances. En deuxième période, on n’était pas là

pantoute. Martin St-Louis

Jake a été très important, surtout sans Carey. On ne l’a pas toujours aidé, on donnait trop de chances en deuxième période et il nous a sauvé les fesses. Nick Suzuki

Je ne savais pas qu’il serait si loin. J’ai récupéré la rondelle, je me suis retourné et j’ai vu qu’il était vraiment à découvert. C’était une passe facile pour moi ! Suzuki, au sujet du but de Cole Caufield en échappée

J’aurais peut-être dû jouer comme défenseur, avec ce tir frappé ! Je pense que c’est la première fois que je marque sur un tir frappé. Jake Evans

Dans le détail

Un revenant en défense

Photo Frank Franklin II, Associated Press Kale Clague

On l’avait presque oublié, parce qu’il était absent depuis un mois, mais Kale Clague est toujours membre du Canadien et il était de retour dans la formation jeudi. En l’absence de Justin Barron (blessé) et Jordan Harris (laissé de côté), Clague a donc eu droit à une chance de se faire valoir. Il a intérêt à en profiter, car comme Martin St-Louis le soulignait avant le match, le Tricolore compte 10 défenseurs dans ses rangs en ce moment. Clague a amorcé sa soirée avec un revirement dans son territoire dès sa deuxième présence, qui a mené à une incursion dangereuse d’Andreas Johnsson, et a multiplié le genre de jeu qui font de lui un septième, voir huitième défenseur dans une hiérarchie. Il a terminé son match avec un but (marqué d’un angle mince) et deux passes, obtenues sur les deux buts rapides en début de troisième période. Mais pour une raison quelconque, sa soirée de trois points ne semble pas avoir la même valeur que celle de Chris Wideman.

Retour sur Terre

Photo Frank Franklin II, Associated Press Andrew Hammond

Andrew Hammond a fait partie des surprises du Canadien cette saison, bien que son passage à Montréal fut aussi bref que le premier mandat d’Adélard Godbout comme premier ministre. L’ancienne gloire des Sénateurs avait, rappelons-le, remporté ses trois départs avec le Tricolore. Mais son aventure chez les Devils ressemble à un dur retour à la réalité pour un gardien qui demeurait coincé dans la Ligue américaine depuis 2018. Son premier départ a été catastrophique ; son équipe menait 6-2 après 40 minutes, et s’est inclinée 7-6 en prolongation. Et cette fois, contre le CH, ce n’était guère mieux, même s’il a été victime de la circulation lourde devant lui sur quelques buts. Même ses arrêts étaient compliqués, notamment un contre Christian Dvorak qui tirait d’un angle mince, du bord de la rampe. Sa soirée de travail a pris fin en début de troisième période. En deux matchs avec les Devils, il a accordé 13 buts sur 60 tirs, pour une efficacité de ,783.

Rebondir dans la défaite

Photo Ed Mulholland, USA TODAY Sports Jesper Bratt (63)

L’éclosion de Jesper Bratt constitue un des points positifs de cette saison 2021-2022 des Devils. Jeudi matin, le Suédois reconnaissait toutefois que les derniers matchs avaient été difficiles pour lui, et qu’il ne créait pas autant d’occasions offensivement qu’il ne le souhaiterait. Contre le Canadien, il a donc mis fin à une séquence de quatre matchs sans point et a terminé la rencontre avec un but et une passe, pour porter son total à 67 en 66 matchs cette saison. Il aurait même pu réussir un tour du chapeau, mais a été victime des deux meilleurs jeux de Jake Allen : un arrêt de la jambière à l’embouchure du filet, et un savant harponnage quand Bratt s’amenait en échappée, tout ça en début de deuxième période. Avec Jack Hughes, Nico Hischier et Dawson Mercer, les Devils commencent à former un noyau intéressant à l’attaque ; en ce sens, l’éclosion de Bratt renforce ce noyau. Si la loterie leur sourit, ils pourront ajouter un autre élément prometteur au repêchage.