On a cessé de compter les étapes dans la rééducation de Carey Price, mais le gardien fait encore un pas de plus vers un retour au jeu : il s’est envolé avec l’équipe, mercredi, pour le court voyage de deux matchs au New Jersey et à Toronto.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Il ne disputera toutefois aucune de ces rencontres et ne sera pas non plus en uniforme comme adjoint.

Price prend désormais part aux entraînements complets du club, sans ménagement. Encore mercredi, il s’est prêté aux mini-matchs en espace restreint, exercice à haute intensité mis en place depuis l’arrivée en poste de Martin St-Louis.

Les indices continuent de converger vers un retour du gardien de 34 ans d’ici la fin de la saison, même si seulement 12 duels sont encore à l’horaire. Une opération au genou lui a imposé une longue rééducation, marquée par deux régressions, et il a passé un mois au sein du programme d’aide aux joueurs de la LNH pour un abus de substances. Il n’a toujours pas joué en 2021-2022.

St-Louis n’a par ailleurs pas précisé si Jake Allen disputerait les deux matchs sur la route ou si Samuel Montembeault obtiendrait un départ.

Alors que Price prend l’avion pour la première fois de la campagne, l’équipe a dû laisser derrière elle Justin Barron et Paul Byron, blessés. Barron s’est blessé au bas du corps, probablement au genou ou à la cheville, à la suite d’une collision malencontreuse avec Mathieu Joseph, des Sénateurs d’Ottawa, à la fin du match de mardi soir. On ignore toutefois de quel mal souffre Paul Byron.

Nick Suzuki, qui a raté l’entraînement de mercredi en raison de traitements, s’est pour sa part envolé vers Newark.