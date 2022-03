« Nos fans ont été incroyables toute la saison et ils nous ont appuyés, a expliqué l’attaquant Anthony Duclair mardi matin. En fait, ils nous ont même aidés lors de quelques matchs cette saison quand nous avons eu à effectuer des remontées pour aller chercher une victoire. »

(Fort Lauderdale) Il faut être fait fort pour aimer le hockey en Floride, en particulier dans le coin de Fort Lauderdale.

Richard Labbé La Presse

En fait, il faut surtout être bien informé, parce que les prouesses des Panthers se réalisent dans le plus grand des secrets.

Dans ce coin de pays, il est très difficile de savoir que ça joue au hockey. Les médias locaux ne font pas des Panthers une priorité, et à part quelques placards publicitaires le long des autoroutes, on ne voit presque jamais le logo du club dans l’espace public.

Drôle de hasard, ça fait maintenant quelques jours que les joueurs des Panthers vantent leurs partisans, comme pour les inciter à revenir au plus vite ; le match de mardi soir face au Canadien est le premier à Sunrise depuis le 10 mars.

Répétons ce que les chiffres ont à dire à ce sujet : au classement des assistances de la LNH, les Panthers arrivent au 22e rang, avec une moyenne de 14 351 spectateurs par rencontre. Pour une équipe si solide, c’est un tantinet décevant, et ça permet toujours de répéter les mêmes blagues, notamment que les seules salles combles à l’aréna des Panthers ont lieu quand le Canadien est de passage en même temps que 17 000 Québécois.

Et puisqu’il est question du Canadien, ajoutons ici qu’on a vu quelques membres de cette équipe se mêler à la foule urbaine de Fort Lauderdale à notre arrivée lundi et ce, dans l’anonymat le plus complet.

On présume que les joueurs du Canadien ne sont pas si anonymes à Montréal quand ils vont à l’épicerie ou au musée.