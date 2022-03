Lisez les comptes rendus des matchs disputés mardi dans la LNH.

Associated Press

Les Blue Jackets devaient composer avec l’absence de leur entraîneur-chef, Brad Larsen, qui a vu son nom être ajouté au protocole de la COVID plus tôt dans la journée de mardi, tout comme l’entraîneur adjoint Steve McCarthy.

Vladimir Gavrikov a marqué deux fois pour les Blue Jackets, qui ont perdu quatre parties consécutives. Oliver Bjorkstrand a également fait mouche et Elvis Merzlikins a repoussé 25 tirs.

Josh Bailey, Anthony Beauvillier et Zach Parise ont aussi touché la cible pour les Islanders, qui ont mis fin à une séquence de deux revers.

Brock Nelson a atteint un nouveau sommet en carrière avec son 32 e filet de la saison, Semyon Varlamov a stoppé 42 tirs et les Islanders de New York ont tenu le coup pour vaincre les Blue Jackets de Columbus 4-3, mardi.

Les Rangers ont le dessus sur les Penguins

PHOTO CHARLES LECLAIRE, USA TODAY SPORTS Alexis Lafrenière (13) et Danton Heinen (43)

Chris Kreider a signé un 45e but et les Rangers de New York ont mérité un troisième gain de suite, mardi, l’emportant 3-2 devant les Penguins de Pittsburgh.

Kreider a converti un rebond à 1 : 06 au troisième tiers, lors d’un avantage numérique.

Frank Vatrano et Braden Schneider ont réussi les autres buts des New-Yorkais à 3 : 32 d’intervalle, en deuxième période.

Deuxièmes dans la section Métropolitaine, les Rangers vont rejouer dès mercredi soir, à Detroit.

Igor Shesterskin a fait 22 arrêts, n’étant battu que par Sidney Crosby et Brian Boyle.

Crosby a récolté son 25e filet de la campagne. Il a obtenu au moins un point à ses 13 derniers matchs à domicile.

Tristan Jarry a bloqué 23 tirs. À ses huit derniers départs, ses deux seuls revers ont été subis aux mains des Rangers.

Will Graves, Associated Press