Le propriétaire des Sénateurs d’Ottawa, Eugene Melnyk, n’est plus.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

L’homme d’affaires de 62 ans est décédé « entouré de sa famille », des causes « d’une maladie qu’il a affrontée avec détermination et courage », ont fait savoir la famille Melnyk et l’organisation des Sénateurs dans un communiqué de presse publié lundi soir.

La nature exacte de sa maladie n’a pas été dévoilée.

Père de deux enfants, Melnyk était le propriétaire des Sénateurs d’Ottawa et de leur domicile, le Centre Canadian Tire, depuis 2003.

« Eugene n’a jamais faibli dans son désir et son engagement d’amener la Coupe Stanley dans la capitale nationale, écrit-on. Sous sa direction, les Sénateurs ont disputé la finale de la Coupe Stanley en 2007 et la finale de conférence en 2017. »

« Eugene était convaincu que l’équipe actuelle de joueurs talentueux et son personnel d’entraîneurs mis sur pied par son organisation saura relever le défi et éventuellement tenir cette promesse de championnat », ajoute-t-on.

Melnyk n’était pas impliqué que dans le sport, loin de là. Il était notamment le fondateur et ancien président de Biovail Corp., autrefois la plus grande société pharmaceutique au Canada. Plus récemment, il a été président et chef de la direction de Neurolign, une jeune entreprise de dispositifs médicaux, ainsi que président de Clean Beauty Collective, une boutique qui fabrique des produits de beauté.

C’est sans parler de ses talents d’éleveur de chevaux. « Ses cheveux ont remporté plusieurs des prix les plus convoités du sport », dont la Triple Couronne canadienne indique-t-on dans le communiqué.

Au fil des années, Melnyk a soutenu différentes œuvres caritatives, dont le St. Joseph’s Health Centre, Help Us Help the Children et St. Michael’s College School à Toronto. Chaque année, l’homme d’affaires organisait l’évènement Skate for Kids au Centre Canadian Tire, pendant lequel il faisait don d’équipement de hockey à des enfants dans le besoin.

Plusieurs réactions

Plusieurs acteurs du milieu du hockey ont réagi à la nouvelle dans les minutes qui ont suivi son annonce. Notamment Brady Tkachuk, jeune attaquant des Sénateurs.

« M. Melnyk m’a donné, ainsi qu’à mes coéquipiers et à de nombreux joueurs des Sénateurs qui nous ont précédés, l’occasion de vivre notre rêve, a-t-il écrit sur Twitter. Vous manquerez beaucoup à la communauté d’Ottawa. Condoléances à la famille. »

Le commissaire Gary Bettman s’est aussi exprimé dans un communiqué de presse.

« Les mots “passion” et “dévouement” définissent l’homme qui était propriétaire des Sénateurs d’Ottawa depuis 2003, a-t-il mentionné. Que ce soit dans la salle de conférence avec ses collègues gouverneurs, à la patinoire avec ses Sénateurs bien-aimés ou dans la communauté avec sa philanthropie, il se souciait profondément du jeu, de son équipe, et d’améliorer la vie de ceux dans le besoin. »

« Eugene faisait preuve d’un grand franc-parler, mais il a maintenu un engagement inébranlable envers le jeu et ses racines et il n’aimait rien de plus que d’enfiler un chandail des Sénateurs et d’encourager son équipe adorée », a-t-il ajouté.

Plusieurs organisations de la Ligue nationale, dont celle du Canadien, ont aussi exprimé leurs condoléances envers la famille Melnyk.

« Le monde du hockey a perdu un leader passionné et dédié », a écrit le Tricolore.