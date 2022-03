Jordan Harris a rejoint le Canadien en Floride. Quand jouera-t-il son premier match ? Ça reste encore à déterminer.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

C’est ce qu’a fait savoir le directeur général du Tricolore, Kent Hughes, après sa première réunion des directeurs généraux de la LNH, lundi après-midi. Il a répondu aux questions des médias sur place dans un point de presse diffusé par RDS.

Harris, qui a signé une entente de deux saisons samedi dernier, est arrivé en Floride lundi. Le Canadien affrontera les Panthers mardi, mais rien ne dit que le défenseur de 21 ans sera en uniforme.

« Ce sera à Martin [St-Louis] et au personnel d’entraîneurs de décider quand ils voudront le faire jouer, comme avec [Justin] Barron et [William] Lagesson », a indiqué Hughes.

« La raison pour laquelle on l’a envoyé directement ici, c’est pour qu’il fasse partie des pratiques, des rencontres de joueurs, [qu’il apprenne] la manière dont on veut jouer. Même si tu restes dans la même ligue, quand tu changes d’organisation et d’entraîneur, il y a un ajustement à faire. »

En plus des Panthers, le Canadien affrontera cette semaine les Hurricanes de la Caroline et le Lightning de Tampa Bay. Les trois formations font partie des 10 meilleures du circuit. Il ne serait donc pas étonnant que le jeune défenseur ne prenne part à sa première rencontre qu’au retour de l’équipe à Montréal, le 5 avril, alors que les Sénateurs d’Ottawa seront en visite.

« Jordan, c’est quand même un gars très mature et il se prépare pour les choses qui s’en viennent, a noté Hughes. Il va être prêt quand les coachs vont décider. »

Rappelons que le Tricolore n’a plus que 16 matchs à jouer cette saison et qu’Harris écoule présentement la première année de son contrat.

Au sujet de Drouin et Price

Kent Hughes a également été interrogé sur la situation de Jonathan Drouin, blessé au poignet. Le Québécois obtiendra une deuxième opinion médicale cette semaine avant de prendre une décision à savoir s’il a besoin d’être opéré ou non. « On attend des nouvelles », a dit le DG.

Quant à Carey Price, sa réhabilitation est retardée en raison d’un virus. « Je n’ai pas d’autres nouvelles depuis samedi. Il est malade. Dès qu’il va recevoir le go des médecins, il va retourner à l’entraînement. »

Hughes semblait satisfait de sa première réunion des directeurs généraux, qu’il a qualifiée de « bonne expérience d’apprentissage ». Quand un journaliste lui a demandé quelle marque il aimerait laisser dans le circuit Bettman, l’ancien agent de joueur a parlé d’une « culture où les gens se sentent inclus et où c’est le fun d’aller à l’aréna ».

« C’est sûr que les joueurs travaillent avec beaucoup de pression, les entraîneurs aussi, mais ce n’est pas pour dire qu’on doit mettre plus de pression sur eux que l’environnement leur donne », a-t-il expliqué.

« Je veux que les joueurs sentent qu’ils font partie d’une famille. Je ne veux pas le dire juste pour le dire. Même Geoff Molson, je sais qu’il a appelé Artturi Lehkonen, Brett Kulak. Tous les joueurs qui sont échangés, il prend le temps de les appeler. Je ne suis pas sûr que c’est ça partout dans la ligue, mais c’est un côté humain qui, je trouve, est important. »