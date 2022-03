(Sunrise, Floride) Les Panthers vont mieux, mais qui est au courant ?

Richard Labbé La Presse

Pas les amateurs de la Floride, de toute évidence. Même si le club de Sunrise était au deuxième rang du classement général avant les matchs de lundi soir, ce n’est pas comme si on se bouscule aux guichets par ici. Ainsi, les Panthers attirent en moyenne cette saison 14 351 spectateurs, la 22e moyenne du circuit avant les rencontres de lundi. Est-ce bon, mauvais ou moyen ? Ça dépend. Pour un club aussi bon, c’est mauvais, mais en même temps, lors de la saison 2018-2019, la dernière saison « normale » dans la LNH, l’ancien club de Scott Mellanby attirait 13 261 fans en moyenne, ce qui n’est pas si différent de ce qui se passe en ce moment. Mais il y a de l’espoir, et peut-être un semblant d’enthousiasme aussi dans ce coin de la ligue ; à leur dernier match local, le 10 mars face aux Flyers de Philadelphie, les Panthers ont joué devant 17 193 spectateurs, le genre de foule qui est normalement réservé aux visites du Canadien pendant les Fêtes.

Enfin à la maison

Alors oui, les Panthers sont sur la route depuis le 10 mars, et le match de mardi soir face au Canadien sera seulement leur quatrième au FLA Live Arena (tiens, cet aréna a encore changé de nom) depuis le début du mois de mars. Au fait, les Panthers reviennent d’un long voyage de sept rencontres consécutives où ils ont récolté quatre victoires, incluant celle de jeudi dernier au Centre Bell par la marque de 4-3. Ce retour à la maison est probablement une bonne nouvelle pour eux, et une moins bonne nouvelle pour le Canadien. Car devant leurs partisans, les Panthers ont une fiche de 26-6, ce qui est le deuxième dossier à domicile de toute la Ligue nationale de hockey. Seule l’Avalanche du Colorado connaît plus de succès devant ses partisans cette saison.

Huberdeau et une nouvelle marque

PHOTO GARY A. VASQUEZ, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Jonathan Huberdeau est récemment devenu le joueur ayant disputé le plus de matchs dans l’uniforme des Panthers, avec 655 rencontres.

En soi, disputer 655 matchs avec la même équipe, ce n’est pas le genre de chose qui mène à des cérémonies spéciales et à des bustes en cuivre que l’on dévoile en grande pompe devant un aréna. Mais c’est peut-être le genre d’honneur qui va attendre Jonathan Huberdeau un jour, car il est récemment devenu le joueur ayant disputé le plus de matchs dans l’uniforme des Panthers, avec 655 rencontres derrière la cravate. Il a du coup dépassé Stephen Weiss, qui détenait cette marque mythique auparavant chez les Panthères. Dans le cas du joueur québécois, on retient surtout qu’il a déjà récolté 90 points cette saison, 2 de moins que sa meilleure récolte en carrière, qui était survenue lors de la saison 2018-2019. Le joueur québécois a récolté au moins 1 point à 10 de ses 11 derniers matchs, incluant une soirée de 4 points le 10 mars contre les Flyers. Autre détail à ne pas négliger : il est à un seul point d’égaler la marque de Joé Juneau pour le plus grand nombre de passes par un ailier gauche dans une saison. Juneau avait récolté 70 aides en 1992-1993 dans le maillot des Bruins de Boston.

Le filet de Spencer Knight ?

PHOTO JEAN-YVES AHERN, USA TODAY SPORTS Le gardien Spencer Knight prend de plus en plus de place.

Pour des raisons de salaire et peut-être aussi de stature, c’est Sergei Bobrovsky qui est le gardien numéro un des Panthers de la Floride. Mais est-ce que c’est en train de changer ? En tout cas, Spencer Knight prend de plus en plus de place. Le gardien recrue a récemment disputé cinq matchs de suite, et c’est lui qui a été le gardien des Panthers lors de six de leurs sept derniers matchs. À seulement 20 ans, est-ce que Knight pourrait devenir l’homme de confiance des Panthers devant le filet ? La question se pose. Les Panthers vont probablement envoyer Bobrovsky devant le filet mardi soir face au Canadien, puisque Knight se remet d’une défaite et d’un match de quatre buts accordés aux Maple Leafs de Toronto. C’était la deuxième fois que le jeune gardien américain accordait quatre buts à ses quatre derniers matchs.

Des nouvelles de Chiarot, des nouvelles de Giroux

PHOTO JEAN-YVES AHERN, USA TODAY SPORTS Claude Giroux (à droite) a quatre points en trois matchs depuis qu’il est devenu un membre des Panthers.

Les Panthers s’attendaient à des résultats en allant chercher ces deux joueurs avant la date limite des transactions dans la Ligue nationale, et jusqu’ici, ça se passe assez bien. Claude Giroux a quatre points (quatre aides) en trois rencontres depuis qu’il est devenu un membre du club de la Floride, et il s’est déjà trouvé un nouveau complice en Aleksander Barkov. Chiarot, lui, a récolté un point en trois matchs (au Centre Bell en plus). À son dernier match, par contre, il n’a été employé que pendant 18 minutes et 38 secondes de temps de jeu, son temps de jeu le plus modeste cette saison. Le Canadien lui avait également offert un match de 18:38 plus tôt cette saison.