Les Stingers de Concordia sont championnes canadiennes. Elles ont vaincu les Lakers de l’Université Nipissing de North Bay au compte de 4-0, dimanche soir, en finale du Championnat de hockey féminin U Sports.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Avant la finale, aucune des deux gardiennes, Alice Philbert chez les Stingers et Chloe Marshall chez les Lakers, n’avait accordé de but depuis le début du tournoi.

Le match n’a pas très bien commencé pour la troupe de Julie Chu, qui jouait nerveusement. Elle pouvait cependant compter sur Philbert, qui s’est assurée de faire le travail devant son but. Il a fallu attendre huit minutes avant que les Québécoises ne dirigent une première rondelle vers Marshall. Elles ont semblé retrouver leurs esprits par la suite.

Après 20 minutes, c’était l’égalité 0-0 et les Stingers avaient réussi à se défendre lors de deux désavantages numériques.

En deuxième période, les joueuses de l’Université Concordia se sont montrées nettement plus menaçantes que leurs adversaires. Il restait moins de deux minutes à jouer à l’engagement quand Maria Manarolis a sauté sur une rondelle devant le filet pour inscrire son troisième du tournoi et donner une avance de 1-0 aux Stingers. Stéphanie Lemelin et Rosalie Begin-Cyr ont obtenu des mentions d’aide sur la séquence.

Au début du troisième vingt, la finissante Stéphanie Lalancette, meilleure pointeuse de Concordia cette saison, a intercepté une sortie de zone des Lakers. Son tir des poignets a fini sa route derrière Marshall, portant la marque à 2-0.

Avec un peu moins de huit minutes à écouler au cadran, Audrey Belzile a creusé l’écart à 3-0 en échappée. Lalancette est venue clouer le cercueil de l’Université Nipissing avec son deuxième du match quelques minutes plus tard. Elle a d’ailleurs été nommée joueuse la plus utile du Championnat.

C’est un premier titre national depuis 1999 pour les Stingers.