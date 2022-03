Lisez les comptes rendus des matchs disputés mardi soir dans la LNH.

Nathan Walker a donné l’avance à son équipe quelques heures après son rappel dans la Ligue nationale de hockey, et les Blues de St. Louis ont mis fin à une série de trois défaites en prenant la mesure des Capitals de Washington par la marque de 5-2, mardi soir.

Brandon Saad et Brayden Schenn ont contribué à cette victoire en récoltant un but et une aide chacun. Ryan O’Reilly, lors d’un avantage numérique, a également trouvé le fond du filet pour les Blues, qui avaient perdu sept de leurs neuf rencontres précédentes.

David Perron a prolongé à sept sa séquence de parties avec au moins un but en marquant dans un filet désert.

Le gardien Ville Husso a bloqué 19 rondelles et il a enregistré sa 16e victoire de la saison.

En cours de route, toutefois, les Blues ont perdu les services du défenseur Torey Krug, qui a quitté le match en deuxième période après avoir été blessé au haut du corps.

Victimes de revirements et d’erreurs en zone défensive, les Capitals ont perdu un deuxième match consécutif en temps réglementaire et présentent une fiche de 7-2-1 en mars.

Tom Wilson a marqué un but et ajouté une aide sur celui d’Evgeny Kuznetsov.

Le gardien Vitek Vanecek a concédé quatre buts sur 37 tirs.

Stephen Whyno, Associated Press