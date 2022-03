Le Canadien a échangé le gardien Andrew Hammond aux Devils du New Jersey contre l’attaquant Nate Schnarr.

Andrew Hammond échangé aux Devils du New Jersey

Le règne d’Andrew Hammond est déjà terminé. Le Canadien a échangé le gardien aux Devils du New Jersey contre l’attaquant Nate Schnarr.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Avec le retour en santé de Jake Allen, et à l’approche de plus en plus imminente du retour de Carey Price, une congestion se profilait devant le filet montréalais.

Acquis le 12 février dernier du Wild du Minnesota, Hammond a donné un bon coup de main à sa nouvelle équipe, remportant ses trois départs dans l’uniforme bleu-blanc-rouge.

En Schnarr, le CH met la main sur un joueur des ligues mineures qui n’a toujours pas été vu dans la LNH. Choix de troisième tour des Coyotes de l’Arizona en 2017 (75e total), il est passé aux Devils dans l’échange qui a envoyé Taylor Hall dans le désert en 2019.

Avec le Comets d’Utica, dans la Ligue américaine, il a récolté 26 points en 43 matchs cette saison.

On devine qu’il sera directement cédé au Rocket de Laval, dans la Ligue américaine. La semaine dernière, le directeur général du Canadien, Kent Hughes, avait affirmé qu’il tenterait de trouver du renfort pour le Rocket, qui tente de se tailler une place en séries éliminatoires.