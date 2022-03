Consultez les résumés des matchs disputés mardi soir dans la LNH.

Stephen Whyno, Associated Press

Vitek Vanecek a fait 29 arrêts, étant aussi battu par Brock Nelson et Kyle Palmieri. Varlamov a aussi bloqué 29 tirs.

Washington a un rendement de 5-0-1 depuis six rencontres. Mantha et Axel Jonsson-Fjallby ont inscrit les autres buts des Capitals en temps régulier.

Ovechkin compte 11 saisons de 40 buts ou plus.

Après son but, Ovechkin a été rejoint sur la glace par ses coéquipiers, pendant qu’il recevait une ovation debout de la foule.

Anders Lee a nivelé le score avec 1 : 59 au cadran, mais Anthony Mantha a réussi le but clé en fusillade.

Ovechkin a marqué un 37 e but cette saison tard au troisième vingt, devenant le buteur européen le plus productif de l’histoire.

Alexander Ovechkin a délogé Jaromir Jagr du troisième rang des buteurs de l’histoire en inscrivant un 767 e but, mardi, aidant les Capitals de Washington à l’emporter 4-3 devant les Islanders de New York.

Il s’agissait également du premier duel dans la LNH entre Nick Robertson, des Leafs, et son grand frère, Jason, qui mène les Stars avec ses 30 buts cette saison.

Kallgren a entamé la rencontre puisque le gardien partant Jack Campbell est tenu à l’écart en raison d’une blessure aux côtes. Campbell et son remplaçant, Petr Mrazek, ont éprouvé des difficultés par les temps qui courent, alors que les gardiens des Maple Leafs ont le pire taux d’efficacité dans la LNH à cinq contre cinq depuis le 1 er janvier.

Mitch Marner et Morgan Rielly ont récolté deux aides.

Rasmus Sandin, Ondrej Kase, Ilya Mikheyev et John Tavares ont fait mouche pour les Maple Leafs. Tavares a également obtenu une mention d’assistance.

Erik Kallgren a réalisé 35 arrêts à son premier départ dans la LNH et les Maple Leafs de Toronto ont blanchi les Stars de Dallas 4-0, mardi.

Adam Henrique a obtenu deux mentions d’assistance et John Gibson a bloqué 34 tirs.

Maxime Comtois, Cam Fowler et Derek Grant ont touché la cible pour les Ducks, qui ont vu leur séquence de défaites se prolonger à cinq.

Chris Kreider, Mika Zibanejad et Jonny Brodzinski ont aussi fait vibrer les cordages pour les Rangers, qui ont remporté cinq de leurs sept dernières parties.

Adam Fox a fait scintiller la lumière rouge 55 secondes après le début de la prolongation pour mener les Rangers de New York à une victoire de 4-3 aux dépens des Ducks d’Anaheim, mardi.

PHOTO JOHN MINCHILLO, ASSOCIATED PRESS

Les Predators ont le dessus sur les Penguins

PHOTO MARK HUMPHREY, ASSOCIATED PRESS Philippe Myers (55), Jake Guentzel (59) et Luke Kunin (11)

Juuse Saros a réalisé 35 arrêts en route vers une victoire des Predators de Nashville 4-1 face aux Penguins de Pittsburgh, mardi.

Mattias Ekholm, Tanner Jeannot, Eeli Tolvanen et Yakov Trenin ont trouvé le fond du filet pour les Predators, qui ont remporté cinq de leurs six dernières rencontres. Roman Josi et Colton Sissons ont chacun récolté deux aides.

Jake Guentzel a été l’unique buteur des Penguins et Casey DeSmith a stoppé 21 tirs. Sidney Crosby a été complice du but de Guentzel et a porté sa séquence de matchs avec au moins un point à 10.

La troupe de Mike Sullivan avait remporté ses deux dernières sorties avant d’affronter les Predaotrs.

