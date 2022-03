(Rochester) Jesse Ylönen a touché la cible à deux reprises et le Rocket de Laval s’est facilement imposé 7-2 contre les Americans de Rochester, mercredi, dans un duel de la Ligue américaine de hockey.

La Presse Canadienne

Devante Smith-Pelly, Rafaël Harvey-Pinard et Danick Martel ont tous terminé la rencontre avec un but et une aide. Tory Dello et Brandon Gignac ont également fait mouche pour le Rocket.

Peter Abbandonato a récolté deux mentions d’assistance dans la victoire.

Kevin Poulin, gardien du mois de février de la AHL, a réalisé 34 arrêts.

Son vis-à-vis, Aaron Dell, a stoppé 30 des 37 tirs dirigés vers la cage des Americans.

Sean Malone et Jimmy Schuldt ont fait scintiller la lumière rouge pour le club-école des Sabres de Buffalo.

La troupe de Jean-François Houle a signé une deuxième victoire en trois matchs. C’était la première partie de la formation lavaloise à l’étranger depuis le 23 février.

Le Rocket (26-19-3) a coiffé les Marlies de Toronto au classement de la section Nord. Le club-école du Canadien de Montréal s’est approché à quatre points des Americans et du deuxième échelon de la section tout en ayant six matchs en mains sur leurs rivaux.

Le Rocket reprendra le collier vendredi, pour y affronter la troupe de Ian Laperrière, les Phantoms, à Lehigh Valley.