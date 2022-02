Le prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey doit avoir lieu au Centre Bell, mais selon Gary Bettman, l’évènement pourrait être présenté ailleurs.

Richard Labbé La Presse

C’est du moins ce que le commissaire de la LNH a laissé entendre lors de son allocution habituelle en marge du match des Étoiles, cette fois à Las Vegas vendredi soir.

Selon Bettman, les mesures sanitaires qui sont actuellement en vigueur au Québec pourraient compromettre la tenue de ce repêchage à Montréal, prévu pour les 7 et 8 juillet au domicile du Canadien.

« Nous voulons présenter le repêchage sur place et devant des fans au Centre Bell lors des dates prévues, a-t-il affirmé. Mais si les mesures actuelles sont toujours en place à ce moment-là, alors nous ne pourrons pas avoir de partisans dans les gradins, et aussi, je pense que nous ne pourrons accueillir tous les membres du personnel des équipes de la LNH pour tenir le repêchage. Si c’est le cas, alors nous devrons considérer une autre option pour le repêchage ailleurs qu’à Montréal. »

Dans l’immédiat, il est bien sûr un peu trop tôt pour prévoir l’évolution des mesures sanitaires au Québec et au Centre Bell.

Lors d’un récent entretien avec La Presse, France Margaret Bélanger, la présidente Sports et divertissement du groupe CH, avait affirmé espérer un allègement des mesures à compter de la fin février, dans l’espoir que le Canadien puisse disputer des matchs devant 50 % des gradins du Centre Bell au mois de mars.

Reste à voir si tout cela pourra mener à un Centre Bell ouvert sans la moindre restriction au moment du repêchage à l’été.

« On sait que la direction du Canadien est en contact avec le gouvernement, et que c’est très difficile pour le club de jouer dans un aréna vide, a ajouté Bettman. Nous allons finir par arriver à une date butoir dans ce dossier, et nous prendrons une décision, tout en jugeant de la situation. Nous espérons que ces mesures pourront être levées sous peu. C’est très frustrant pour les équipes au Canada. »

À ce sujet, le commissaire de la LNH a tenu à dire que les équipes canadiennes sont clairement en position de faiblesse par rapport aux formations américaines, laissant savoir que certaines équipes du Canada ont exploré la possibilité de disputer des matchs locaux aux États-Unis.

De toute évidence, Gary Bettman n’est pas heureux de la situation qui prévaut dans les arénas canadiens. « Ça fait mal de voir les équipes canadiennes qui doivent jouer dans des arénas vides. En plus, si j’ai bien compris, il est permis d’aller dans les restaurants et les bars au Canada. »

Fait à noter, Bill Daly, le bras droit du commissaire, a suggéré que le repêchage pourrait se tenir en format virtuel, une suggestion qui n’a pas semblé plaire à Gary Bettman.

« Non, si ça ne fonctionne pas (à Montréal), je crois qu’on va devoir aller ailleurs », a-t-il répondu.