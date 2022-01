Cayden Primeau sera de retour devant le filet du Canadien jeudi soir au Centre Bell.

Richard Labbé La Presse

Malgré un départ difficile lors du match précédent, celui de lundi soir au Minnesota où il avait accordé 5 buts sur 32 tirs dans une défaite de 8-2 contre le Wild, le jeune gardien aura l’occasion de se ressaisir jeudi soir lors de la visite des Ducks d’Anaheim.

Dominique Ducharme a d’ailleurs laissé entendre que le Canadien ne cherche pas à obtenir du renfort devant le filet.

« Je ne crois pas qu’on va regarder ailleurs (afin d’obtenir un autre gardien), on a des gardiens dans l’organisation, a répondu l’entraîneur jeudi matin. C’est sûr qu’on est dans une position difficile avec les blessures. Mais le fait d’avoir Cayden ici avec nous, on doit s’assurer qu’il puisse continuer à progresser, c’est ça le plus important. »

Un autre gardien, Samuel Montembeault, demeure à l’écart du jeu en raison d’une blessure, mais selon Dominique Ducharme, il devrait pouvoir reprendre le collier lors de la fin de semaine. Le Canadien doit accueillir les Oilers d’Edmonton samedi soir et ensuite les Blue Jackets de Columbus dimanche soir.

Rappelons que tous ces matchs seront disputés devant absolument personne.

« Je dirige cette équipe depuis le 24 février (2021) et il y a eu plusieurs défis en raison de la pandémie, a ajouté Ducharme. C’est sûr que j’aimerais ça avoir une saison normale. »

En ce qui concerne le match de jeudi soir, le seul changement dans la formation montréalaise va passer par la personne de Lukas Vejdemo, qui va remplacer Christian Dvorak, blessé.