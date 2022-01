Il n’y avait pas de favori du tout, a voulu préciser le propriétaire. Il n’y avait pas de préférence au début. Quand on a réduit la démarche à trois candidats, il n’y avait pas de préférence non plus. Mais on s’est parlé dimanche matin, Jeff (Gorton) et moi. Je lui ai fait savoir ma préférence pour Kent, et il pensait la même chose. Alors il n’y avait pas de favori au départ, ce fut un long cheminement, mais on très contents d’avoir Kent avec nous maintenant.