Victoire des 7-1 des Panthers

Sam Bennett a enregistré son deuxième tour du chapeau de la campagne et les Panthers de la Floride ont écrasé les Stars de Dallas 7-1, vendredi soir.

Bennett avait également inscrit trois buts lors de son deuxième match cette saison, le 16 octobre face aux Islanders de New York. Il a aussi ajouté un aide.

Jonathan Huberdeau a récolté un but et trois assistances pour porter à 51 son total de points cette saison. Anthony Duclair a obtenu un but et deux aides tandis que Gustav Forsling et Carter Verhaeghe ont fait mouche une fois chacun.

Brandon Montour a participé à deux buts des Panthers, qui montrent une fiche de 7-0-1 depuis la pause de Noël et qui présentent un dossier de 19-3-0 à domicile cette saison. Sergei Bobrovsky a réalisé 28 arrêts.

Jake Oettinger a alloué quatre buts en 17 tirs et il a été remplacé en deuxième période par Anton Khudobin. Ce dernier a conclu la rencontre avec 19 arrêts pour les Stars.

Roope Hintz a été le seul joueur de la formation texane à faire scintiller la lumière rouge.