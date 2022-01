Jean-Sébastien Dea marque le but gagnant en prolongation

(Springfield) Jean-Sébastien Dea a marqué 48 secondes après le début de la prolongation et le Rocket de Laval a prévalu 4-3 contre les Thunderbirds de Springfield, vendredi soir.

La Presse Canadienne

Son but a complété la remontée du Rocket, qui tirait de l’arrière par la marque de 3-1 au début du troisième tiers.

Justin Ducharme a récolté un but et une aide pour le Rocket (14-10-2). Alexandre Fortin et Tobie Paquette-Bisson ont également touché la cible pour les visiteurs.

Devante Smith-Pelly a obtenu une aide sur le but de Ducharme pour son premier point avec le Rocket, à son deuxième match.

Keean Washkaruk, Mackenzie MacEachern et Sam Anas ont été les buteurs pour les Thunderbirds (18-10-4).

Kevin Poulin a stoppé 34 tirs dans la victoire. Son opposant Colten Ellis a repoussé 31 des 35 tirs dirigés vers la cage des Thunderbirds.

La victoire a permis au Rocket de prolonger à quatre sa série de gains..