(Los Angeles) Aisha Visram serait devenue la première femme à travailler derrière le banc lors d’un match de saison régulière de la LNH à quelque titre que ce soit lorsqu’elle a agi comme thérapeute avec les Kings de Los Angeles, jeudi soir, lors de leur victoire de 6-2 contre les Penguins de Pittsburgh.

Dan Greenspan Associated Press

Selon la Société professionnelle des thérapeutes athlétiques et la Société professionnelle des gérants déquipement, Visram a probablement écrit une page d’histoire lorsqu’elle s’est retrouvée en fonction parce que trois membres du personnel de soutien des Kings n’étaient pas disponibles en raison des protocoles de la COVID-19.

« C’est incroyable. C’est génial. Nous avons besoin de plus de cela dans notre sport », a mentionné l’entraîneur des Kings, Todd McLellan.

Visram est la thérapeute en chef du club-école des Kings dans la Ligue américaine de hockey. Elle a auparavant travaillé avec l’Équipe d’Adirondack dans l’ECHL et à l’Université St. Lawrence à Canton, New York.

McLellan a ajouté que le fait d’avoir Visram derrière le banc était un rappel qu’il faut plus que des joueurs et des entraîneurs pour qu’une équipe de hockey professionnelle fonctionne et réussisse.

« Je peux vous dire qu’Aisha joue un grand rôle au sein de notre organisation, a dit McLellan. Et nous ne parlons pas de ces personnes. Nous ne parlons pas des thérapeutes ou des personnes chargées de l’équipement, mais elle est encadrée par (le thérapeute sportif en chef des Kings) Chris Kingsley et le reste du personnel, et a accepté un rôle important là-bas et fait un travail formidable. C’est donc une récompense pour elle. »