(Boston) Le Canadien de Montréal a cédé l’attaquant Cameron Hillis au Rocket de Laval.

La Presse Canadienne

L’équipe a annoncé la nouvelle mercredi matin.

Hillis est devenu le premier membre des Lions de Trois-Rivières, dans l’ECHL, a disputé une rencontre dans la LNH, quand il a enfilé l’uniforme du Canadien le 1er janvier face aux Panthers de la Floride.

Choix de troisième tour du Tricolore en 2018, 66e au total, Hillis a amassé trois aides en six rencontres avec les Lions et deux buts et deux aides en huit matchs avec le Rocket cette saison.

Le Canadien a rendez-vous avec les Bruins de Boston, mercredi soir.