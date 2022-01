Consultez les comptes-rendus des matchs disputés lundi dans la LNH.

Nicole Kraft, Associated Press

Le dernier but de Haan avait été inscrit le 22 janvier dernier, il y a 70 matchs.

Grâce à ses deux buts, DeBrincat a maintenant inscrit un point ou plus lors de 11 rencontres consécutives contre les Jackets, une séquence qui remonte au début de la saison 2018-19. Il est le meilleur franc-tireur des Blackhawks avec 25 buts.

Boone Jenner et Gus Nyquist, en désavantage numérique, ont été les seuls à le déjouer. Nyquist a ajouté une mention d’assistance.

Connor Murphy a marqué l’autre but des vainqueurs, qui ont bénéficié de 24 arrêts de Marc-André Fleury, qui a ainsi récolté sa 11e victoire de la saison.

Les Jackets ont perdu quatre de leurs cinq dernières sorties et ont subi un septième revers d’affilée à domicile face aux Hawks.

Alex DeBrincat a marqué deux fois tandis que Calvin de Haan a réussi son premier but en près d’un an pour mener les Blackhawks de Chicago à une deuxième victoire consécutive sur les patinoires adverses, 4-2 aux dépens des Blue Jackets de Columbus.

Associated Press

Alex Killorn a récolté trois passes et Andrei Vasilevskiy a stoppé 17 tirs, en route vers son 20 e gain.

Steven Stamkos a obtenu un but et deux passes pour le Lightning, qui a été battu une seule fois depuis quatre matchs.

Nikita Kucherov a réussi un tour du chapeau et le Lightning de Tampa Bay a défait les Sabres de Buffalo 6-1, mardi.

Les Canucks s’inclinent devant les Panthers

PHOTO LYNNE SLADKY, ASSOCIATED PRESS Le gardien Sergei Bobrovsky a bloqué 42 des 44 tirs dirigés contre lui.

Sam Reinhart a marqué deux buts et récolté trois points pour mener les Panthers de la Floride à un gain de 5-2 aux dépens des Canucks de Vancouver, qui ont ainsi perdu un premier match en 60 minutes depuis que Bruce Boudreau est devenu leur entraîneur-chef.

Boudreau et les Canucks avaient une fiche de 8-0-1 depuis le 6 décembre. L’équipe avait une fiche de 8-15-2 quand Boudreau a remplacé Travis Green.

Aleksander Barkov, en désavantage numérique, a inscrit son 15e but de la saison, un sommet chez les Panthers, tandis qu’Aaron Ekblad a marqué une fois et s’est fait complice de deux autres buts. Maxim Mamin a complété la marque, tandis que Frank Vatrano et Anton Lundell ont tous deux ajouté deux aides à leur fiche.

Le gardien Sergei Bobrovsky a été passablement occupé. Il a bloqué 42 des 44 tirs dirigés contre lui.

Les Panthers ont une fiche de 6-0-1 à leurs sept dernières sorties.

Jason Dickinson et Juho Lammiko ont inscrit les deux buts des Canucks. Thatcher Demko a complété la rencontre avec 21 arrêts.

Paul Gereffi, Associated Press