(Boston) Le gardien Tuukka Rask a signé un contrat d’un million de dollars au prorata pour le reste de la saison avec les Bruins de Boston.

Jimmy Golen Associated Press

Vainqueur du trophée Vézina en 2014, Rask touchera un salaire de 545 000 $ pour le reste de la saison.

Le vétéran gardien de 34 ans était un joueur autonome qui est demeuré sans contrat pendant qu’il se remettait d’une opération du labrum d’une hanche, effectuée pendant l’entre-saison.

À la fin de la dernière campagne, il avait déclaré qu’il ne voulait jouer pour aucune autre équipe que Boston.

« C’est notre domicile », avait-il mentionné. « À ce stade de ma vie et de ma carrière, je ne vois aucune raison pour aller ailleurs, surtout dans mon état de santé actuel et face à une période de guérison de cinq ou six mois. J’espère que je pourrai bien guérir et que nous pourrons discuter de contrats lorsque le moment sera venu. »

Rask n’a participé qu’à 24 parties la saison dernière, alors que l’équipe a décidé de gérer sa charge de travail. Il a raté trois semaines en mars et en avril, mais il avait expliqué qu’il avait eu des problèmes au dos en tentant de compenser pour sa blessure à la hanche.

La prochaine sortie de Rask sera sa première depuis le sixième match de la deuxième ronde des séries éliminatoires, alors qu’il avait concédé quatre buts dans une défaite face aux Islanders de New York, en juin dernier.

« Je me sens bien », a affirmé Rask la semaine dernière, lors d’une visioconférence avec les médias.

« Le plus gros problème pour moi, c’était le blocage de l’articulation et la douleur que ça créait. Tout ça a disparu. […] Je n’ai pas à craindre qu’elle bloque à nouveau et que la douleur revienne. Alors je me sens bien », a précisé le gardien originaire de Savonlinna, en Finlande.

Rask dit n’avoir jamais songé à prendre sa retraite pendant l’entre-saison. L’attrait de lutter une fois de plus pour la Coupe Stanley et mettre fin à sa carrière auprès des vedettes Patrice Bergeron et Brad Marchand ont joué dans sa décision de tenter un retour.

« Beaucoup », a admis Rask la semaine dernière, en faisant allusion à l’esprit de fraternité qui se forge dans une équipe où des joueurs se côtoient depuis longtemps.

« Je voulais seulement revenir et peut-être me rendre utile et essayer de compléter mon parcours avec des joueurs avec qui j’ai joué pendant toute ma carrière. »