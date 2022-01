Consultez les comptes-rendus des matchs disputés samedi dans la LNH.

Roope Hintz et Joe Pavelski ont marqué dans un intervalle de 75 secondes en troisième période et les Stars de Dallas ont battu les Penguins de Pittsburgh 3-2, samedi.

Auston Matthews, à deux reprises, Alexander Kerfoot, qui a aussi amassé deux aides, et Ritchie ont fait scintiller la lumière rouge pour les Maple Leafs, qui ont laissé filer des avances de 3-0 et 4-1.

Pastrnak a touché la cible deux fois dans les six premières minutes et 10 secondes. Le Tchèque a réussi trois buts à ses trois dernières parties, après avoir connu une disette de neuf matchs.

David Pastrnak et Brad Marchand ont tous les deux inscrit deux buts et les Bruins de Boston ont battu le Lightning de Tampa Bay 5-2, samedi soir.

Carter Verhaeghe a trouvé le fond du filet à deux occasions alors que Jonathan Huberdeau a amassé un but et une aide pour les Panthers, qui ont porté à six leur séquence de matchs avec au moins un point (5-0-1).

Lors de la période supplémentaire, Duclair a profité d’un revirement près de la ligne bleue pour inscrire un cinquième but en six matchs depuis le retour de la pause des Fêtes.

Tomas Hertl réussit un tour du chapeau face aux Flyers

PHOTO ERIC HARTLINE, USA TODAY SPORTS Tomas Hertl (48)

Tomas Hertl a complété son tour du chapeau 24 secondes après le début de la prolongation et a mené les Sharks de San Jose vers une victoire de 3-2 contre les Flyers de Philadelphie, samedi soir.

Brent Burns a obtenu une aide sur les trois buts de Hertl et Timo Meier a enregistré deux mentions d’assistance. Adin Hill a stoppé les 29 tirs.

James van Riemsdyk a été l’auteur des deux filets des Flyers, qui ont subi un cinquième revers de suite. Martin Jones a repoussé 44 tirs.

En prolongation, Hertl a battu Jones lors d’un deux contre un pour toucher la cible pour une 20e fois cette saison. Hertl totalise 18 points, soit 12 buts et six aides, lors de ses 12 derniers matchs. Le meilleur buteur des Sharks avait également marqué le but gagnant en prolongation contre les Flyers, le 30 décembre, lors d’un match qui s’était soldé par un score de 3-2.

Les Flyers se sont débrouillés sans des rouages importants de l’équipe en raison de blessures et de la COVID-19. Les attaquants Claude Giroux et Travis Konecny et les défenseurs Travis Sanheim et Ivan Provorov n’ont pas pris part au duel.

Logan Couture et Nick Bonino étaient absents chez les Sharks pour les mêmes raisons.

Aaron Bracy, Associated Press