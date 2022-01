Après un repos forcé d’une semaine, le Canadien reprendra enfin l’entraînement dimanche matin, au centre de Brossard.

Richard Labbé La Presse

Il faudra suivre l’action très attentivement une fois sur place, car au cours des derniers jours, le Canadien a rivalisé avec Black Sabbath pour le plus grand nombre de membres différents à entrer et à sortir de ses rangs.

Allons-y avec le décompte.

Depuis la mi-décembre, tous ces joueurs ont été ajoutés au protocole de la COVID-19 de la LNH : Artturi Lehkonen (en date du 18 décembre), Laurent Dauphin (19 décembre), Mike Hoffman (20 décembre), Tyler Toffoli (27 décembre), Jake Allen (27 décembre), Ben Chiarot (l27 décembre), Joel Edmundson (27 décembre), Jeff Petry (27 décembre), Chris Wideman (27 décembre), l’entraîneur des gardiens Éric Raymond (27 décembre), Paul Byron (29 décembre), Cayden Primeau (29 décembre), Louie Belpedio (30 décembre), Gianni Fairbrother (30 décembre), Brandon Baddock (31 décembre), Jake Evans (1er janvier), Alexander Romanov (1er janvier), Rafaël Harvey-Pinard (4 janvier), Jesse Ylönen (4 janvier), David Savard (4 janvier), Samuel Montembeault (4 janvier), l’assistant Trevor Letowski (4 janvier), Cameron Hillis (5 janvier), Michael Pezzetta (5 janvier), Alex Belzile (7 janvier) et enfin, Kale Clague (7 janvier).

Si on calcule bien, c’est donc un grand total de 24 joueurs et deux membres du personnel d’entraîneurs qui ont été mis à l’écart en raison de la COVID-19 chez le Canadien. Il s’agit de l’équipe la plus touchée de toute la LNH à ce chapitre.

En guise de comparaison, les Bruins de Boston, les prochains adversaires du Canadien, ont un total de trois joueurs sur le protocole de la COVID-19 en ce moment, soit Karson Kuhlman, Jake DeBrusk et Tomas Nosek.

Pour l’heure, il n’y a aucun des joueurs du Canadien sur le protocole de la COVID-19 qui a obtenu le feu vert en vue d’un retour au jeu, mais on s’attend à ce que les joueurs qui ont été les premiers à faire partie de la présente éclosion, tels Lehkonen et Dauphin, soient sur la glace dimanche matin à Brossard. Au total, une quinzaine de joueurs devraient prendre part à l’entraînement.

On aura compris que le temps commence à presser un peu pour le Canadien, qui a un match prévu mercredi le 12 janvier à Boston, une rencontre face aux Bruins qui devait être présentée au Centre Bell ; cette rencontre sera ajoutée aux matchs locaux et reportés du Canadien à une date qui demeure inconnue.

Déjà, cinq autres matchs locaux du Canadien ont été reportés depuis le début du mois, et il faut s’attendre à ce que le même sort guette les trois derniers matchs qui sont au calendrier du Centre Bell en janvier.

Lors du dernier match du club montréalais, le 1er janvier à Sunrise en Floride, seulement 16 joueurs et deux gardiens avaient pu se joindre à la formation, qui a subi une défaite de 5-2 contre les Panthers. Le Canadien n’a remporté qu’une seule victoire à ses 10 derniers matchs.