Les nouvelles mesures sanitaires comprennent entre autres la suspension des sports intérieurs, à l’exception de ceux pratiqués par une personne seule ou par les occupants d’une même résidence. Ce qui veut dire plus de hockey organisé pour une période indéterminée.

En ce début d’année sans sport intérieur organisé, le directeur général de Hockey Québec, Jocelyn Thibault, a publié une lettre d’encouragement destinée aux jeunes hockeyeurs et hockeyeuses de la province.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Ladite lettre a été partagée sur le site internet et les réseaux sociaux de Hockey Québec, samedi matin, deux jours après l’annonce des nouvelles mesures gouvernementales.

« Pour être honnête, je ne sais pas vraiment par où commencer, écrit d’entrée de jeu M. Thibault. Jamais je n’aurais pensé que la COVID-19 t’enlèverait ton sport à nouveau. Ça me fait vraiment de quoi et j’avais le goût de te le partager. Tu avais tellement hâte de rejouer au hockey cette année. »

« Je sais que tes parents avaient hâte aussi, poursuit-il. Ils avaient hâte parce que quand tu as des enfants qui jouent au hockey, tu passes beaucoup de temps avec les autres parents et tu te lies d’amitié avec eux. Tu te fais un nouveau cercle d’amis(es) et tu passes du bon temps ensemble. »

« Je ne me risquerai pas à tenter de t’expliquer tous les enjeux actuels de la pandémie. Ce que je sais c’est qu’il faut que tu prennes une autre pause de ton équipe pour un certain temps. Je sais que ça t’attriste et sans doute que ça te fâche. Tout autant que moi, je te le jure. Je sais que tu faisais attention depuis le début de la saison pour respecter les règles sanitaires, afin d’éviter d’arrêter de jouer encore une fois. »

Le père de famille et ex-gardien de la LNH souligne ensuite la résilience dont font preuve les jeunes depuis le début de la pandémie, qui dure depuis déjà 21 mois.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Le directeur général de Hockey Québec, Jocelyn Thibault

On dit que les joueurs(ses) de hockey sont de bons et bonnes joueuses d’équipe et tu l’as prouvé jusqu’à date. Une chose que m’aura apprise le hockey : on contrôle seulement ce qu’on peut contrôler. Peut-être as-tu déjà entendu ça, peut-être pas ? N’empêche que tu l’apprends à la dure présentement. Le directeur général de Hockey Québec, Jocelyn Thibault

« Mais tu sais quoi ? Ne lâche pas, dit Jocelyn Thibault. Ne perds pas espoir. On va se croiser les doigts bien fort pour que tu puisses retrouver ton équipe le plus rapidement possible. Je sais que c’est ce que tu souhaites. En tout cas moi, je te le souhaite. Je nous le souhaite ! »

« D’ici-là, amuses-toi le plus que tu peux. Joue dehors, pratique tes lancers, pratique tes “moves”. Veilles sur tes coéquipiers ou tes coéquipières. Sois un(e) leader. Sois un joueur ou une joueuse de hockey », conclut-il.