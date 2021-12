Hockey

Six nouveaux cas de COVID-19

Congé des Fêtes dévastateur pour le Canadien

Le nombre de cas positifs de COVID-19 annoncés au cours des prochains jours et des prochaines semaines au Québec témoignera de l’impact qu’aura la période des Fêtes sur la situation globale de la pandémie. Chez le Canadien, on constate déjà l’effet de la pause de Noël sur l’état de santé des troupes. Sans exagérer, on peut parler d’une catastrophe.