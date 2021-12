(Edmonton) Il n’y avait pas l’atmosphère classique d’une rencontre entre le Canada et la Russie, jeudi. Le match n’a pas été aussi compétitif que la tradition le suggère lorsque ces deux équipes croisent le fer.

Steven Sandor La Presse Canadienne

L’unifolié a marqué quatre buts en première période devant une poignée de partisans au Rogers Place et a prévalu 6-4 contre la Russie dans un match préparatoire, en vue du championnat mondial de hockey junior.

Disons qu’on n’était pas à la Série du siècle, d’autant plus que le score n’a pas reflété l’allure du match.

Mason McTavish a touché la cible deux fois et a récolté une aide. Son compagnon de trio Kent Johnson a marqué un but et inscrit une passe.

Je pense qu’ils ont bien fait circuler la rondelle. La chimie entre deux joueurs est une chose difficile à définir, mais pour eux de la développer si rapidement, c’est excitant. Dave Cameron, entraîneur-chef de la formation canadienne à propos du duo de Kent et de McTavish

« Nous avons une bonne connexion, a déclaré McTavish à propos de sa relation avec Johnson. Il me place toujours dans des situations avantageuses. C’est un plaisir de jouer avec lui. »

Lukas Cormier, Ridly Greig et Conor Bedard ont été les autres buteurs des vainqueurs.

Matvei Michkov a réussi un doublé pour les Russes. Il a été nommé joueur de la rencontre pour son équipe.

« Son tir sort du lot, a analysé l’attaquant de l’unifolié, Cole Perfetti, par rapport à la vedette russe émergente. Il peut compter. C’est la première fois que je le vois jouer. Tu ne peux pas vraiment lui accorder plusieurs chances de décocher son tir. »

Nikita Chibrikov et Alexander Pashin ont également trouvé le fond du filet pour la troupe de Sergei Zubov.

Dylan Garand a stoppé 14 tirs sur 15, puis Sebastian Cossa a alloué trois buts sur 11 lancers.

Le pilote canadien a dit qu’il n’a pas encore confirmé qui allait être le gardien partant du Canada.

« Je n’ai pas encore de plan, ma réflexion est en cours. »

Yaroslav Askarov a repoussé 24 des 29 lancers avant d’être remplacé par Yegor Guskov, qui a fait huit arrêts sur neuf tirs.

Autres résultats

Le match préparatoire qui devait avoir lieu jeudi soir à Red Deer entre la Tchéquie et la Suisse a été annulé en lien avec les protocoles de la COVID-19.

Hockey Canada a annoncé la nouvelle sur Twitter, mais n’a pas précisé quelle équipe ou le nombre de joueurs affectés par la situation.

Dans l’autre match prévu à Edmonton, la Finlande a marqué trois buts lors de la même punition majeure, deux en fin de troisième période et le décisif en prolongation, et elle a vaincu les États-Unis 4-3.

Le second match au programme a vu l’Allemagne plier l’échine par la marque de 4-0 face à la Slovaquie.

Le Canada doit affronter les Tchèques le 26 décembre, lors de la première journée officielle du tournoi.