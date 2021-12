Une idée semble faire rapidement son chemin, depuis quelques jours, à travers le sport professionnel. Celle selon laquelle les athlètes de haut niveau adéquatement vaccinés ressentent peu ou pas de symptômes de la COVID-19 lorsqu’ils en sont atteints.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Steve Yzerman, directeur général des Red Wings de Detroit et personnage unanimement respecté dans la LNH, s’est même demandé, samedi, si en l’absence de « danger » pour les joueurs, il était encore logique leur imposer des tests de manière aussi rigoureuse.

C’est ici que Brendan Gallagher entre dans la discussion. L’ailier droit du Canadien a participé, dimanche matin, à son premier entraînement complet depuis deux semaines et demie. Sami Niku et lui ont été retirés de l’entourage de l’équipe le 2 décembre dernier après avoir contracté le virus. Ils ont tous les deux raté sept matchs depuis, et il n’est pas certain qu’ils renouent avec l’action lundi à Long Island – si match il y a.

Lorsqu’il a reçu un diagnostic positif, Gallagher était sans voix, d’autant plus qu’il ne ressentait, à ce moment, aucun symptôme. « Je n’ai aucune idée comment je l’ai attrapée », a-t-il dit aux quelques représentants des médias présents au Complexe Bell de Brossard, dimanche.

Il est donc rentré à la maison afin de respecter une période d’isolement de 10 jours. C’est à ce moment qu’il a payé le prix. Et chèrement.

J’ai souffert de symptômes sévères qui m’ont frappé durement. Je suis resté couché, j’ai combattu. Après deux jours, j’étais correct. Brendan Gallagher

Rappel pour celles et ceux qui douteraient de son seuil de tolérance à la douleur : il s’agit du même joueur qui a déjà terminé un match la mâchoire fracturée et ensanglantée. Celui, aussi, qui a disputé toute la dernière finale de la Coupe Stanley en dépit d’une blessure à l’aine. Alors s’il avance que la COVID l’a cloué au lit, on se doute que c’est vrai.

En riant, il a souligné que les huit jours suivants l’avaient laissé « seul avec ses pensées ». Beaucoup de jeux vidéo, de films et d’appels téléphoniques, et même un peu de ménage, l’ont aidé à tuer l’ennui. Et il a bien sûr suivi de loin les activités de l’équipe.

Dans tous les cas, son expérience lui a permis de mieux comprendre « ce que tout le monde a vécu ». Lire ici : ceux qui sont passés par là avant lui.

Quand il a appris qu’il avait rendu un test positif, il a accueilli durement la nouvelle. A posteriori, il constate que « c’est bien que j’aie été testé », car son retrait de la formation a permis d’éviter « de l’étendre aux autres » joueurs de l’équipe.

Avec l’explosion des cas dans presque toutes les équipes, la LNH et l’Association des joueurs se sont entendues sur un protocole resserré de surveillance du virus. Tous les joueurs, entraîneurs et membres du personnel du circuit doivent désormais se soumettre à des tests quotidiens, comme c’était le cas la saison dernière.