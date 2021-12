Consultez les comptes-rendus des matchs disputés samedi dans la LNH.

Les Golden Knights ont complété le balayage de trois matchs contre les équipes de la région de New York. Ils ont défait les Devils du New Jersey, jeudi, et les Rangers de New York, vendredi.

Brock Nelson et Kieffer Bellows ont aussi touché la cible pour la troupe new-yorkaise. Ilya Sorokin a bloqué 31 rondelles dans une cause perdante.

Shea Theodore a marqué deux buts et il en a ajouté un autre en tirs de barrage pour mener les Golden Knights de Vegas vers un gain de 4-3 contre les Islanders de New York, dimanche.

Les Jets battent les Blues 4-2

PHOTO FRED GREENSLADE, LA PRESSE CANADIENNE Mark Scheifele (55) célèbre son but face au gardien Jordan Binnington (50)

Les compagnons de trio Nikolaj Ehlers, Mark Scheifele et Paul Stastny ont participé à tous les buts des Jets et la formation de Winnipeg a vaincu les Blues de St. Louis 4-2, dimanche.

Stastny a récolté deux buts et un aide, Ehlers a amassé un but et trois assistances alors que Scheifele a obtenu un but et une mention d’aide pour les Jets, qui ont mis fin à une séquence de trois revers.

Connor Hellebuyck a réalisé 26 arrêts pour les Jets, qui étaient la seule équipe canadienne à disputer un match dimanche, après les reports des duels impliquant les Sénateurs d’Ottawa, les Maple Leafs de Toronto et les Canucks de Vancouver.

Il s’agissait de la première victoire de l’entraîneur-chef par intérim Dave Lowry à la barre des Jets. Il a remplacé Paul Maurice, qui a donné sa démission vendredi matin.

Vladimir Tarasenko et Niko Mikkola ont fait mouche pour les Blues, qui ont vu leur série de sept parties avec au moins un point prendre fin.

Jordan Binnington a bloqué 30 lancers devant la cage de la troupe de St. Louis.

Il s’agit du dernier match des Jets avant au moins la fin des vacances de Noël. La LNH a annoncé dimanche qu’elle reportait tous les affrontements transfrontaliers impliquant les équipes canadiennes jusqu’au 23 décembre.

Judy Owen, La Presse Canadienne