(Calgary) Les dirigeants d’Équipe Canada junior ont dévoilé dimanche soir la composition de leur formation en vue du Championnat du monde junior qui se met en branle plus tard en décembre.

La Presse canadienne

Cole Perfetti, qui compte plus de 50 matchs professionnels à son actif, et Connor Bedard, qui devient le septième joueur à être nommé sur l’équipe canadienne à l’âge de 16 ans, étaient parmi les 25 élus.

Il y aura quatre joueurs de la LHJMQ au sein de l’équipe : les attaquants Mavrik Bourque et Xavier Bourgault (Cataractes de Shawinigan), l’attaquant Elliot Desnoyers (Mooseheads de Halifax) et le défenseur Lukas Cormier (Islanders de Charlottetown).

« Ce sera une équipe compétitive, nous allons essayer de jouer rapidement, nous allons être une équipe avec beaucoup d’énergie, nous allons être une équipe qui joue avec beaucoup de discipline », a déclaré l’entraîneur-chef canadien Dave Cameron.

Bedard rejoint Wayne Gretzky (1978), Eric Lindros (1990), Jason Spezza et Jay Bouwmeester (2000), Sidney Crosby (2004) et Connor McDavid (2014) parmi ceux qui ont revêtu l’uniforme canadien à l’âge de 16 ans.

L’attaquant Shane Wright, qui avait été libéré du camp de sélection il y a un an à 16 ans, a gagné une place dans l’équipe cette fois-ci.

Dylan Garand, Brett Brochu et Sebastian Cossa étaient les seuls gardiens de but invités au camp de sélection, ce qui a assuré leur place au sein de l’équipe.

Chez les attaquants, on retrouve aussi Will Cuylle, Ridly Greig, Dylan Guenther, Kent Johnson, Mason McTavish, Jake Neighbours, Justin Sourdif et Logan Stankoven.

Kaiden Guhle, Carson Lambos, Olen Zellweger, Ronan Seeley, Donovan Sebrango, Owen Power, Ryan O’Rourke et Lukas Cormier seront les défenseurs du Canada.

Bien qu’aucun joueur actuel de la LNH ne se soit joint à la liste du Canada, le premier vice-président des équipes nationales de Hockey Canada, Scott Salmond, a déclaré que cette porte restait ouverte jusqu’à mercredi.

Le défenseur Vincent Iorio et les attaquants Zach Dean, William Dufour, Luke Evangelista, Jack Finley, Joshua Roy, Hendrix Lapierre et Ryan Tverberg ont été libérés dimanche. Le défenseur Daemon Hunt n’a pas pu continuer en raison d’une blessure.

« Je ne me souviens pas avoir vu autant de gars dans les camps précédents auxquels j’ai participé, ce qui en dit long sur le hockey canadien et la profondeur que nous avons ici », a déclaré Cameron dimanche avant que les joueurs ne soient libérés.

« Cela rend notre travail un peu plus difficile, mais ce sont des décisions difficiles que vous aimez. La compétition fait ressortir le meilleur des joueurs. »