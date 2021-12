Les défaites du Canadien, à ce stade-ci, sont presque salutaires.

Le CH s’accroche ainsi, après cet autre revers contre le Lightning, mardi, au 31e et avant-dernier rang du classement général. Avec désormais 12 % de chances d’obtenir le premier choix au repêchage.

Mais en vertu des règles de la loterie, Montréal a aussi, surtout, 42 % de chances de choisir quatrième puisque 14 équipes le talonnent et peuvent remporter l’un des deux premiers lots.

S’amuser avec le simulateur de loterie, ce matin, permet de le confirmer. En dix tentatives, le CH ne remporte pas une seule fois le premier choix. Cinq fois, il chute au quatrième rang, trois fois au troisième et deux fois maintient-il sa position au deuxième rang.

Or, repêcher au quatrième rang ne constitue pas un malheur non plus. Nous avons désormais plusieurs exemples sous les yeux à la lumière des récents repêchages.

Le dernier en lice, les Red Wings de Detroit, évidemment. Ils ont « perdu » la loterie en 2020 et chuté du premier au quatrième rang au repêchage. Lucas Raymond a constitué leur prix de consolation.

Raymond, 19 ans, maintient son rythme étonnant avec 22 points en 26 matchs, au premier rang des compteurs chez les recrues de la LNH, sur un pied d’égalité avec Trevor Zegras, 20 ans, qui a préparé mardi l’un, sinon le plus beau but de l’année.

Le premier choix de 2020, Alexis Lafrenière, a encore quelques années pour exploser, il est donc trop tôt pour poser un jugement définitif malgré ses six points en 24 matchs, mais Detroit ne regrette pas son choix.

L’Avalanche perd et gagne !

L’Avalanche de Joe Sakic ne déteste pas le quatrième rang non plus. Repêché au quatrième rang en 2019, derrière Jack Hughes, Kaapo Kakko et Kirby Dach, le défenseur Bowen Byram est déjà devenu un pilier en défense, à 20 ans. Byram, 20 ans, avait 8 points en 10 matchs avant de se blesser, et jouait déjà entre 22 et 26 minutes par match.

Byram est une gracieuseté des Sénateurs. Ils avaient offert leur premier choix pour obtenir Matt Duchene, sans se douter qu’ils plongeraient au classement cette année-là.

Deux ans plus tôt, l’Avalanche, « malchanceux », était refoulé de trois rangs, du premier au quatrième rang, au profit des Devils et des Flyers, les gagnants des deux premiers lots de la loterie.

Le New Jersey allait repêcher Nico Hischier au premier rang et Philadelphie Nolan Patrick au second. Autre prix de consolation pour Denver : un certain Cale Makar, 116 points à ses 120 premiers matchs dans la LNH et un sérieux candidat à nouveau pour le trophée Norris remis au défenseur par excellence…

Nolan Patrick n’est déjà plus à Philadelphie. Il est passé aux Golden Knights de Vegas dans une transaction à trois qui a permis aux Flyers d’acquérir le défenseur de 30 ans Ryan Ellis.

Un capitaine à Ottawa

Les Sabres ne regrettent pas d’avoir choisi le défenseur Rasmus Dahlin au premier rang en 2018, mais les Sénateurs ont quand même hérité de leur éventuel capitaine Brady Tkachuk au quatrième rang. Tkachuk vient de trouver son élan. Il a amassé 11 points à ses 9 derniers matchs pour gonfler son total à 18 points en 21 matchs en saison.

Les repêchages de 2015 et 2016 ont vu émerger des joueurs d’exception, repêchés en toute logique au premier rang, Connor McDavid et Auston Matthews, mais Mitch Marner a constitué le quatrième choix en 2015 et Jesse Puljujarvi le quatrième l’année suivante. Lentement, mais sûrement, le Finlandais est en train de solidifier son statut d’attaquant de premier plan. Il a 19 points en 24 matchs cette année.

On a vu poindre au quatrième rang d’éventuels défenseurs numéro un, Seth Jones, repêché derrière Jonathan Drouin, en 2013, et Alex Pietrangelo en 2008.

Des erreurs aussi

Il y a quand même eu des échecs retentissants, mais plus rares. Les Islanders ont repêché Griffin Reinhart à ce rang en 2012, derrière Nail Yakupov, Ryan Murray et Alex Galchenyuk. Ils ont au moins pu l’échanger à temps contre des choix de première et deuxième ronde et ainsi récupérer Mathew Barzal et Anthony Beauvillier.

Sam Bennett, quatrième de la cuvée 2014, n’a pas rapporté satisfaction aux Flames. Il semble en voie de lancer sa carrière en Floride. Calgary a obtenu un choix de deuxième ronde et un espoir pour lui, trop peu pour un joueur repêché si tôt.

Au rythme des défaites, le Canadien s’assure d’obtenir un bon choix, mais aussi évite de se retrouver en position de choisir entre le 11e et le 15e rang, ce qui le forcerait à céder ce choix aux Coyotes de l’Arizona dans l’échange pour Christian Dvorak.

Marc Bergevin, on le rappelle, a cédé le meilleur de ses deux choix de première ronde pour Dvorak (l’autre ayant été obtenu des Hurricanes pour Kotkaniemi), mais Montréal donnera le moins bon des deux si le premier se situe parmi les dix meilleurs.

Les choix numéros un et quatre depuis dix ans 2021

1- Owen Powers, Buffalo

4- Luke Hughes, New Jersey 2020

1- Alexis Lafrenière, NY Rangers

4- Lucas Raymond, Detroit 2019

1- Jack Hughes, New Jersey

4- Bowen Byram, Colorado 2018

1- Rasmus Dahlin, Buffalo

2- Brady Tkachuk, Ottawa 2017

1- Nico Hischier, New Jersey

4- Cale Makar, Colorado 2016

1- Auston Matthews, Toronto

4- Jesse Puljujarvi, Edmonton 2015

1- Connor McDavid, Edmonton

4- Mitch Marner, Toronto 2014

1- Aaron Ekblad, Floride

4- Sam Bennett, Calgary 2013

1- Nathan MacKinnon, Colorado

4- Seth Jones, Nashville 2012

1- Nail Yakupov, Edmonton

4- Griffin Reinhart, NY Islanders

La valeur de Ben Chiarot augmente

Ben Chiarot se retrouve en tête de la liste publiée par TSN des joueurs susceptibles de changer d’équipe d’ici la date limite des échanges, et il vaudrait au moins un choix de première ronde. Le gardien Anton Khudobin, Jake DeBrusk, Mark Giordano et Tomas Hertl suivent dans l’ordre. Le CH continue de maximiser sa valeur. Chiarot est employé entre 25 et 29 minutes par rencontre, en première vague de supériorité numérique, il ne déteste pas le jeu robuste, en bref, un bel appât pour Jeff Gorton et son prochain DG. Dans un monde idéal, Chiarot passerait à un club à la limite d’une place en séries, ou destiné à une élimination rapide, de façon à repêcher parmi les 20 premiers, mais on ne vit pas dans un monde idéal…