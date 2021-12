Le Canadien pigera peut-être dans la cour des autres pour se trouver un prochain DG, et Jon Cooper estime qu’il y a peut-être déjà un candidat de choix dans la cour du Lightning.

Richard Labbé La Presse

Tel qu’on le sait, au Centre Bell, la chaise du DG demeure vide, mais elle sera occupée dans un avenir rapproché, et il y a assurément à Tampa Bay un candidat de choix : Mathieu Darche.

« Je ne peux pas me prononcer au sujet d’une décision qui ne sera pas la mienne, a expliqué l’entraîneur du Lightning mardi midi au Centre Bell. Il n’est pas avec nous depuis si longtemps, mais Mathieu a été fantastique. Julien (BriseBois, le DG du Lightning) n’est pas dans la ligue depuis aussi longtemps qu’un gars comme Lou Lamoriello, par exemple, mais je suis avec lui depuis 10 ans et je vois tout ce qu’il fait, sa préparation, son éthique de travail. C’est quelque chose qui se répand au sein de notre organisation, et ça résulte en une culture à laquelle Mathieu fait partie. »

Le Lightning, double champion en titre, a désormais une place parmi les organisations de premier plan dans la Ligue nationale de hockey, et dans cette situation, il est normal que les rivaux tentent un peu de piger dans leur cour.

Jon Cooper en est conscient.

« C’est une réalité et toutes les équipes doivent passer par là, a-t-il tenu à dire. Que tu perdes un gars, n’importe qui, que ce soit le gars de l’équipement, un adjoint, un DG adjoint, tu t’en ressens. J’estime qu’il y a une synergie avec notre formation. On aimerait pouvoir garder tout le monde, mais tout le monde a des buts. Être un jour le DG du Canadien de Montréal, je ne sais pas, mais ça doit être au sommet de la liste pour bien des gens… »

Par ailleurs, il est assez sidérant de constater à quel point les deux clubs qui vont se retrouver mardi soir au Centre Bell ont des parcours bien différents en 2021-22.

Alors que le Lightning arrive au septième rang du classement général de la ligue, le Canadien arrive... au 31e rang. Il s’agit des deux mêmes équipes qui étaient face à face lors de la dernière grande finale, évidemment remportée par le club de la Floride.

Rappelons qu’après la Coupe, la formation à l’éclair a perdu son troisième trio, deux défenseurs et aussi Tyler Johnson. Mais ça ne paraît pas trop.

Quel est donc le secret ?

« Les nouveaux qui arrivent doivent effectuer des petits pas, a répondu Cooper. Ils doivent se présenter ici et être bien préparés, avec de bonnes habitudes de travail, et on peut leur apprendre bien des choses ensuite... Il faut y aller lentement. Les jeunes qui arrivent doivent bâtir leur confiance, sans que ça ne tombe dans l’excès. On a effectué ces changements, et ça a bien tourné pour nous. »