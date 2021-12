Consultez les comptes-rendus des matchs disputés mardi dans la LNH.

« Si vous regardez notre calendrier, les clubs que nous allons affronter pendant le mois sont les plus coriaces. Il n’y a pas de meilleure façon de se relever, d’avoir de bonnes sensations, que de battre une bonne équipe, et c’est ce que nous devrons faire ici durant le mois de décembre. Nous devons mieux jouer et nous devons trouver un moyen de battre une bonne équipe et de nous sentir bien dans notre peau. »

« Lorsque nous avons regardé (le calendrier de) décembre durant l’été, nous pensions qu’il s’agirait de notre mois le plus difficile à cause de nos adversaires », a raconté Smith.

Au-delà des gardiens de but, il y a place à amélioration chez les défenseurs des Sénateurs, mis à part Thomas Chabot et Artem Zub.

Le nom de Murray, qui n’a pas gagné un seul match cette saison, a récemment été placé au ballottage. Lui et son contrat, d’une valeur moyenne annuelle de 6,25 millions US, ont été cédés à Belleville, dans la Ligue américaine. Murray a encore deux années à son entente.

« C’est probablement l’un des mois les plus difficiles qu’ont dû affronter chaque joueur, le personnel, la direction, les propriétaires, avec tout ce qui est arrivé. Les défaites, la COVID, les blessures. Nous en avons fini avec (novembre) et nous ne pourrions être plus heureux de passer à décembre. »

Meilleur pointeur des Sharks, Timo Meier a donné l’exemple avec deux buts et San Jose a prévalu 5-2 face aux Devils du New Jersey, mardi.

Irrésistible remontée des Panthers en 3e

PHOTO JASEN VINLOVE, USA TODAY SPORTS Sam Bennett (9) et Ilya Samsonov (30)

Sam Reinhart a profité d’une supériorité numérique pour marquer le filet victorieux avec 14,4 secondes à écouler au temps réglementaire et les Panthers de la Floride ont vaincu les Capitals de Washington 5-4 mardi soir.

Face à un recul de 4-1, les Panthers ont inscrit quatre buts à l’aide de 26 tirs au troisième vingt, un sommet d’équipe cette saison, et ils ont mis fin à une série de deux défaites.

Eetu Luostarinen et Ryan Lomberg ont contribué à l’attaque des Panthers avec un but et une aide chacun. Sam Bennett et Joe Thornton ont réussi les autres filets des vainqueurs. Le défenseur Aaron Ekblad a ajouté trois mentions d’aide.

Le gardien Sergei Bobrovsky a repoussé 23 tirs pour porter sa fiche à 8-0-0 à domicile.

Dans la défaite, Nick Jensen a obtenu un but et une aide. Lars Eller, Beck Malenstyn et Connor McMichael ont également touché la cible. Dmitry Orlov a récolté deux aides et le gardien Ilya Samsonov a réalisé 45 arrêts.

Le but de Lomberg à 3 : 23 de la troisième période a porté le score 4-2. Luostarinen a ajouté un but en désavantage numérique moins de trois minutes plus tard pour réduire l’avance des visiteurs à un but.

Bennett a ensuite fait dévier un tir d’Ekblad pour égaler la marque, avec 7 : 59 à jouer.

Les Capitals avaient pris une avance de 2-0 grâce aux buts de McMichael et Malenstyn dans un intervalle de 11 secondes au premier vingt.

Thornton a riposté avec son deuxième but de la saison et le 1533e point de sa carrière. Du coup, il a rejoint Mark Recchi au 12e rang dans l’histoire de la LNH.

Eller et Jensen ont déjoué Bobrovsky en deuxième période.

Associated Press