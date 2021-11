C’est officiel : la concession des Penguins de Pittsburgh sera bientôt la propriété du Fenway Sports Group. L’entente doit être finalisée d’ici la fin de l’année.

La Presse

L’équipe en a fait l’annonce lundi matin. L’entente doit cependant encore être approuvée par le Bureau des gouverneurs de la Ligue nationale. Selon le journaliste de TSN Pierre LeBrun, elle s’élèverait à 900 millions de dollars.

L’organisation précise via communiqué que Mario Lemieux et Ron Burkle feront toujours partie du groupe propriétaire et entretiendront « un lien étroit » avec le FSG. Lemieux poursuivra son rôle, qui est de guider les opérations hockey. Par ailleurs, le PDG David Morehouse, le chef des opérations Kevin Acklin, le président des opérations hockey Brian Burke, le directeur général Ron Hextall et l’entraîneur-chef Mike Sullivan garderont leur poste respectif.

« Les Penguins de Pittsburgh sont une franchise de premier plan avec une organisation très solide, une histoire formidable et une base de partisans dynamique et passionnée, mentionne le président du FSG, Tom Werner. Nous travaillerons avec diligence pour continuer à bâtir sur la remarquable tradition de championnats des Penguins. »

Il se dit également emballé d’accueillir Lemieux et Burkle au sein du groupe. « Nous avons le plus grand respect pour tout ce qu’ils ont fait pour faire des Penguins la franchise à succès que nous connaissons aujourd’hui. »

Rappelons que le duo a sauvé la franchise de la faillite en 1999. Depuis, les Penguins ont remporté Coupe Stanley à trois reprises.

« Dans ce nouveau chapitre des Penguins, je vais continuer d’être aussi actif et impliqué avec l’équipe comme je l’ai toujours été et j’ai hâte de continuer à construire sur notre succès avec nos nouveaux partenaires, indique pour sa part Lemieux. Ils ont une philosophie organisationnelle qui fait écho à celle qui a si bien fonctionné pour Ron et moi au cours des 22 dernières années. »

Le Fenway Sports Group, entre autres mené par l’homme d’affaires John Henry, est propriétaire des Red Sox de Boston depuis 2002 et du Liverpool FC depuis 2010.

« Ils comprennent ce que les Penguins représentent à Pittsburgh et ils amènent avec eux les dernières avancées en matière de recherche sportive de pointe, d’analyse de données, d’entraînement et de performance des joueurs, de développement immobilier et d’excellence organisationnelle, soutient David Morehouse. Cette combinaison est réellement emballante et positionne notre club à l’avant-garde de l’avenir du sport professionnel et nous permet de nous appuyer sur ce que Ron et Mario ont créé. »