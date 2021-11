(Québec) Le ministre des Finances Eric Girard gonfle les attentes quant au retour d’une équipe de hockey de la LNH : il souligne que de nombreux investisseurs souhaitent participer à l’aventure et il rencontrera le commissaire de la Ligue, Gary Bettman, en janvier.

Charles Lecavalier La Presse

« Plein de gens sont intéressés par une équipe de Québec. Je suis surpris de l’enthousiasme que ça génère », a-t-il lancé en marge de la présentation d’un minibudget qui établit le déficit structurel du Québec à près de 4 milliards, une amélioration depuis mars dernier.

Il a confirmé qu’il rencontrerait les dirigeants de la Ligue nationale en janvier. Son emploi du temps est trop chargé en décembre avec une rencontre fédérale-provinciale et des travaux législatifs à l’Assemblée nationale. La rencontre n’est cependant pas à son agenda. « J’attends que l’équipe de financement – on a 200 milliards de dettes, on doit expliquer à nos investisseurs ce qu’on fait –, dès que mon activité principale, financer le gouvernement du Québec, est cédulée à New York, dès que ça, c’est enligné, j’appelle la LNH et je demande une rencontre », a-t-il dit.

M. Girard a ensuite été questionné sur l’intérêt personnel de l’ancien propriétaire des Hurricanes de la Caroline Peter Kermanos, qui a affirmé au Journal de Québec souhaiter investir pour y ramener du hockey professionnel. « Si je peux trouver des partenaires solides, je serais intéressé par l’utilisation de ce magnifique amphithéâtre. Selon moi, Québec est un marché fabuleux et les partisans là-bas y sont passionnés. J’ai du mal à trouver un meilleur endroit en ce moment pour y installer une concession de la Ligue nationale. Mon opinion est que la LNH fait une grave erreur en n’ayant toujours pas d’équipe à Québec », a souligné celui qui a déjà fait partie du comité exécutif de la Ligue nationale.

C’est à ce moment qu’il a affirmé que « plein de gens » étaient intéressés au retour d’une équipe de la LNH à Québec.

« Hier [mercredi] soir, j’essayais de relaxer, et je n’ai pas pu m’empêcher de voir tout un débat à TVA Sports sur le retour des Nordiques. Ça génère énormément d’intérêt. Il y a plein de gens qui sont intéressés à participer […] », a-t-il ajouté.

Le gouvernement Legault a créé la surprise la semaine dernière en désignant Eric Girard pour piloter le dossier du retour éventuel des Nordiques ; il a même déjà eu des rencontres avec « différents investisseurs potentiels du club ».

« La personne au gouvernement qui est responsable du dossier, c’est Eric Girard, qui est ministre des Finances, mais aussi un gars de Québec qui est passionné des Nordiques », avait dit François Legault en marge de sa première rencontre avec le nouveau maire de Québec, Bruno Marchand.