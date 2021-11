Jeff Carter (77) et Brock McGinn (23)

PHOTO GENE J. PUSKAR, ASSOCIATED PRESS

Consultez les comptes-rendus des matchs disputés mercredi dans la LNH.

Les Penguins prennent la mesure des Canucks 4-1 Tristan Jarry a stoppé 36 tirs pour remporter son quatrième départ consécutif et les Penguins de Pittsburgh ont pris la mesure des Canucks de Vancouver 4-1 mercredi soir. Evan Rodrigues, Bryan Rust, Zach Aston-Reese et Brock McGinn ont marqué pour les Penguins, qui ont battu leurs adversaires 15-2 lors de cette séquence de victoires consécutives. Jarry a repoussé 116 des 118 tirs auxquels il a fait face au cours de cette séquence, ce qui a aidé les Penguins à se sortir de la dernière place de la division métropolitaine. Thatcher Demko a effectué 33 arrêts pour les Canucks. Bo Horvat a marqué son sixième but de la saison — le premier but de Vancouver en 147 : 58 de temps de jeu. Les Canucks, qui ont la pire unité de désavantage numérique de la LNH, ont accordé un but à court d’un homme pour la 15e fois en 20 matchs et Vancouver a souvent laissé Demko se débrouiller après des revirements négligents et de mauvais jeux. Will Graves, Associated Press

Les Bruins infligent une défaite de 5-1 aux Sabres PHOTO TIMOTHY T. LUDWIG, USA TODAY SPORTS Les Bruins ont gagné quatre de leurs cinq derniers matchs. Patrice Bergeron, David Pastrnak et Charlie Coyle ont tous récolté un but et une passe, mercredi, aidant les Bruins de Boston à l’emporter 5-1 contre les Sabres de Buffalo. Mike Reilly et Taylor Hall ont été les autres buteurs des Bruins. Nick Foligno a pris part à deux filets et Jeremy Swayman a fait 24 arrêts. Boston se relevait de belle façon après avoir été blanchi par Calgary, dimanche. Les Bruins ont gagné quatre de leurs cinq derniers matchs. Aaron Dell a été chassé après avoir donné quatre buts en 22 tirs en première période. Dustin Tokarski a bloqué 24 rondelles. Kyle Okposo a réussi le but des Sabres, qui s’inclinaient pour une quatrième fois de suite. Les Bruins vont accueillir les Rangers de New York vendredi. Les Sabres vont recevoir le Canadien de Montréal le même soir. Jonah Bronstein, Associated Press

Les Panthers l’emportent 2-1 contre les Flyers PHOTO LYNNE SLADKY, ASSOCIATED PRESS Aaron Ekblad a réussi son sixième but de la saison en prolongation. Aaron Ekblad a marqué à 2 : 39 en prolongation et les Panthers de la Floride ont remporté leur 11e match consécutif à domicile, un record d’équipe pour débuter la saison, en battant les Flyers de Philadelphie 2-1 mercredi soir. Ekblad a réussi son sixième but de la saison à 3 contre 3 après un bel échange avec Jonathan Huberdeau. Sam Bennett a inscrit un but et une passe alors qu’Anthony Duclair et Ekblad ont également obtenu des passes pour la Floride qui a une fiche de 8-2-1 contre les équipes de la division métropolitaine. Sergei Bobrovsky a effectué 32 arrêts et il est devenu le premier gardien de but des Panthers à procurer au moins un point à son équipe en 11 départs consécutifs (9-0-2). Joel Farabee a brisé une séquence de cinq matchs sans trouver le fond du filet avec un but en première période. Travis Konecny et Ivan Provorov ont obtenu des mentions d’aide pour les Flyers, qui ont perdu leur quatrième match de suite (0-3-1). Martin Jones a effectué 43 arrêts. Bill Whitehead, Associated Press

Merzlikins brille dans un gain des Blue Jackets PHOTO RUSSELL LABOUNTY, USA TODAY SPORTS Elvis Merzlikins Elvis Merzlikins a fait 36 arrêts et les Blue Jackets de Columbus ont eu raison des Jets de Winnipeg 3-0, mercredi. Merzlikins a mérité un septième jeu blanc en carrière. Gregory Hofmann, Zach Werenski et Andrew Peeke ont marqué, aidant Columbus à récolter un quatrième gain en cinq matchs. Connor Hellebuyck a stoppé 29 tirs pour les Jets, qui subissaient une quatrième défaite consécutive. Max Domi a obtenu une passe sur le but de Hoffman. C’était son quatrième point en trois matchs depuis son retour au jeu, après une absence en lien au protocole de la COVID-19. Werenski inscrivait au moins un point dans un sixième match d’affilée. Les Blue Jackets seront les hôtes des Canucks de Vancouver vendredi. Nicole Kraft, Associated Press